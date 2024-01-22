Ізраїль відмовляється відправляти заморожені кошти Палестини з Норвегії: названо умову

Ізраїльська влада вимагає, аби бойовики ХАМАС залишили Газу. На запитання журналістів, що відбудеться, якщо Палестинська адміністрація не погодиться на домовленість, високопоставлене джерело в уряді заявило, що США "співчувають позиції Ізраїлю".

Related video

Ізраїльський уряд схвалив дозвіл Норвегії зберігати податкові кошти, призначені для Палестинської автономії, але відправлятиме їх лише за своєю згодою. Про це повідомляє The Times of Israel.

У неділю посадовці підтримали план переведення до скандинавської держави грошей, які Палестинська адміністрація призначила для виплат своїм співробітникам у Газі. Ізраїль досі відмовлявся перераховувати через побоювання, що вони можуть потрапити до терористичної організації ХАМАС.

Важливо

Ізраїль не має наміру надовго окупувати сектор Гази, — Нетаньягу (відео, карта)

Палестинська адміністрація відмовляється приймати частковий переказ податкових коштів, які Ізраїль збирає від її імені. Рішення, яке ухвалене в неділю, оголошене на тлі сильного американського тиску з вимогою перерахувати гроші, які належать Палестинській автономії, покликане спробувати вийти з цього глухого кута, щоб Ізраїль технічно не утримував кошти, призначені для Гази.

За умовами недільного рішення, кошти, призначені для Гази з податків, зібраних Ізраїлем, будуть щомісяця перераховуватися на трастовий рахунок під егідою Норвегії. Осло буде заборонено передавати їх Палестинській автономії або будь-якій іншій стороні без спеціального дозволу ізраїльського міністра фінансів.

Норвегія також не зможе використовувати ці кошти як основу для отримання кредиту або кредитних гарантій. Якщо Осло порушить умови угоди, Ізраїль припинить щомісячні перекази на трастовий рахунок, усі гроші, перераховані на рахунок до цього часу, будуть повернуті Ізраїлю, а Єрусалим негайно припинить перерахування всіх податкових коштів Палестинській автономії, згідно з рішенням.

На запитання, що відбудеться, якщо Палестинська адміністрація не погодиться на цю домовленість, високопоставлене джерело в уряді заявило, що США "співчувають позиції Ізраїлю".

Бої в секторі Гази

Ця подія відбулася в той час, як між Ізраїлем і ХАМАСом в секторі Гази триває війна, що почалася після того, як 7 жовтня палестинське терористичне угрупування здійснило теракт на півдні Ізраїлю, внаслідок якого загинуло понад 1200 осіб, переважно цивільних. ЦАХАЛ відповів повітряною, морською і наземною військовою кампанією, щоб знищити ХАМАС, усунути його від влади в Газі і звільнити заручників.

Хоча велика частина густонаселеного прибережного анклаву була розбита на руїни, ісламістське терористичне угруповання все ще веде бойові дії, а його верховне керівництво залишається на волі. Ізраїльські військові, які стверджують, що палестинські цивільні особи не повинні намагатися повернутися до своїх домівок на півночі Гази, де вони почали свій наступ у жовтні, тим часом розширили свої операції в Хан-Юнісі на півдні.

Нагадаємо, 7 січня ЦАХАЛ виявив підземне виробництво крилатих ракет бойовиків ХАМАС. До цього вважалося, що угруповання виробляло ПТРК, ПЗРК, безпілотники, але не крилаті ракети. Проте наразі невідомо, чи встигли бойовики їх розробити.