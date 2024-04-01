Израильские ВВС задействовали новейший разведывательный самолет ORON (видео)

После создания самолет быстро был доведен до боевого состояния и уже налетал сотни часов, выполнив около 100 вылетов.

Related video

Израильские ВВС в воздушных операциях против террористов ХАМАС применяет новый разведывательный самолет ORON. Машина после ее создания прошла все необходимые испытания и быстро достигла боевой готовности, проведя в воздухе сотни часов. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны Израиля.

"Самолет быстро поступил в боевую готовность для использования в операции "Железные мечи" и уже налетал сотни часов, совершив около 100 боевых вылетов", — говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Самолет разработан Управлением оборонных исследований и разработок Министерства обороны (DDR&D), компанией Israel Aerospace Industries (IAI) и ВВС Израиля (IAF). ORON создан на базе бизнес-джета Gulfstream G550, оснащенный усовершенствованным радаром с активной решеткой электронного сканирования (AESA) производства Elta, а также датчиков электрооптической и сигнальной разведки (SIGINT) и передовых систем обработки данных.

В израильском Минобороны отметили, что машина отличается способностью выполнять широкий спектр разведывательных задач за один полет и передавать информацию в режиме реального времени для всех соответствующих служб.

"Мы создали машину, которая умеет выявлять тысячи целей за считанные секунды. Она обрабатывает тысячи километров территории с ювелирной точностью", — подчеркнули израильские военные.

ORON предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки и может находиться в воздухе до 9 часов, собирая информацию в радиусе тысячи километров. Полученные данные затем обрабатываются в режиме реального времени с помощью технологий искусственного интеллекта, обеспечивая поддержку наступательным действиям дружественной авиации.

Важно

США одобрили продажу Израилю тысяч авиабомб и истребители F-35A, — WP

Ранее сообщалось, что силы НАТО намерены заменить свой устаревший парк самолетов AWACS времен Холодной войны на военизированную версию коммерческого самолета Boeing 737. По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, такой шаг связан с тем, что самолеты наблюдения и управления имеют решающее значение для коллективной обороны блока.