Іран показав дрон Gaza, здатний нести 13 бомб на відстань 2 000 км: що відомо (фото)

Новітній далекобійний дрон має розмах крил 20 метрів і може летіти на висоті 10 км. Іранці запевняють, що він повністю готовий для експлуатації.

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Новітній іранський безпілотник Gaza здатен пронести 13 бомб. Дрон показали на виставці зброї Qatar Expo, яка проходить у березні 2024 року у місті Доха. Відвідувачі виставки побачили також інші зразки зброї, які можуть опинитись у руках спільників Ірану — Росії, Венесуели, Судану тощо. Про те, чим особливий новий іранський дрон, розповіли на порталі The Wall Street Journal (WSJ).

Журналісти відзначили, що зброя Ірану презентувалась поруч з досягненнями інших країн — США, Китаю, Туреччини.

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Біля деяких зразків іранських виробів лежали буклети, надруковані не перською мовою, а іншою іноземною. WSJ звернуло на це увагу і пояснило, що це може говорити про потенційних покупців тих чи інших видів озброєння.

Зброя Ірану — характеристики БПЛА GAZA

Виріб, який привернув до себе увагу — безпілотник Gaza. Особливі питання викликає його назва, зауважили журналісти. Газа — палестинський анклав, у якому діє терористичне угрупування ХАМАС, намагаючись шкодити громадянам Ізраїлю, — нагадали в статті. Крім того, саме Іран розглядають як одного з постачальників зброї палестинським бойовикам.

Зброя Ірану - як виглядає дрон Gaza Фото: The Wall Street Journal

Технічні характеристики БПЛА GAZA:

може нести 13 бомб;

обладнаний турбогвинтовим двигуном;

дальність польоту — 1 243 миль (2 000 км);

висота польоту — 35 тис. футів (10,6 км);

розмаху крил — 68 футів (20,7 м);

наявність супутникового зв'язку;

швидкість, вантажопідйомність — невідома.

Іранські виробники запевнили, що виріб повністю готовий до експлуатації. Скільки він коштує і які країни можуть його купити, інформації немає.

Крім дрона Gaza, увагу журналістів привернули російськомовні брошури, які лежали біля ракет протиповітряної оборони, іспаномовні — біля ракетно-космічної установки (раніше Венесуела купила ракетні катери Ірану), на мові фарсі та англійській — протикорабельні крилаті ракети та радіолокаційні системи (можуть зацікавити хуситів, які блокують Червоне море). Також стало відомо про результативність візиту представників Судану: вони придбали 1 тис. снайперських гвинтівок і приладів нічного бачення

Зазначимо, раніше Фокус писав про зброю, яку Росія отримує від Ірану. Зокрема, туди щомісяця прямують вантажні літаки, які, згідно з даними спецслужб, можуть туди привозити дрони-камікадзе Shahed-136. Крім того, за 1 млрд дол. Кремль придбав технологію виготовлення цих БПЛА: цим займаються заводи за Уральськими горами. Восени 2023 року аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни купили в іранців керовані авіабомби.

Нагадуємо, 11 березня у ЗМІ розповіли про новий напрям співпраці РФ та Ірану: будуть спільно розвивати технології штучного інтелекту. Також розвідки цих країн полювали на українське кораблебудування — про це розповіли в СБУ.