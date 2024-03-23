Иран показал дрон Gaza, способный нести 13 бомб на расстояние 2 000 км: что известно (фото)

Новейший дальнобойный дрон имеет размах крыльев 20 метров и может лететь на высоте 10 км. Иранцы уверяют, что он полностью готов для эксплуатации.

Related video

Новейший иранский беспилотник Gaza способен пронести 13 бомб. Дрон показали на выставке оружия Qatar Expo, которая проходит в марте 2024 года в городе Доха (Катар). Посетители выставки увидели также другие образцы оружия, которые могут оказаться в руках сообщников Ирана — России, Венесуэлы, Судана и тому подобное. О том, чем особенный новый иранский дрон, рассказали на портале The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты отметили, что оружие Ирана презентовалось рядом с достижениями других стран — США, Китая, Турции.

Важно

Shahed попал в многоэтажку в Сумах: есть жертвы, подробности (фото)

Возле некоторых образцов иранских изделий лежали буклеты, напечатанные не на персидском языке, а на другом иностранном. WSJ обратило на это внимание и объяснило, что это может говорить о потенциальных покупателях тех или иных видов вооружения.

Оружие Ирана — характеристики БПЛА GAZA

Изделие, которое привлекло к себе внимание — беспилотник Gaza. Особые вопросы вызывает его название, отметили журналисты. Газа — палестинский анклав, в котором действует террористическая группировка ХАМАС, пытаясь вредить гражданам Израиля, — напомнили в статье. Кроме того, именно Иран рассматривают как одного из поставщиков оружия палестинским боевикам.

Оружие Ирана — как выглядит дрон Gaza Фото: The Wall Street Journal

Технические характеристики БПЛА GAZA:

может нести 13 бомб;

оборудован турбовинтовым двигателем;

дальность полета — 1 243 миль (2 000 км);

высота полета — 35 тыс. футов (10,6 км);

размах крыльев — 68 футов (20,7 м);

наличие спутниковой связи;

скорость, грузоподъемность — неизвестна.

Иранские производители заверили, что изделие полностью готово к эксплуатации. Сколько оно стоит и какие страны могут его купить, информации нет.

Кроме дрона Gaza, внимание журналистов привлекли русскоязычные брошюры, которые лежали возле ракет противовоздушной обороны, испаноязычные — возле ракетно-космической установки (ранее Венесуэла купила ракетные катера Ирана), на языке фарси и английском — около противокорабельных крылатых ракет и радиолокационных систем (могут заинтересовать хуситов, блокирующих Красное море). Также стало известно о результативности визита представителей Судана: они приобрели 1 тыс. снайперских винтовок и приборов ночного видения

Отметим, ранее Фокус писал об оружии, которое Россия получает от Ирана. В частности, туда ежемесячно направляются грузовые самолеты, которые, согласно данным спецслужб, могут туда привозить дроны-камикадзе Shahed-136. Кроме того, за 1 млрд долл. Кремль приобрел технологию изготовления этих БПЛА: этим занимаются заводы за Уральскими горами. Осенью 2023 года аналитики Института изучения войны сообщили, что россияне купили у иранцев управляемые авиабомбы.

Напоминаем, 11 марта в СМИ рассказали о новом направлении сотрудничества РФ и Ирана: будут совместно развивать технологии искусственного интеллекта. Также разведки этих стран охотились на украинское кораблестроение — об этом рассказали в СБУ.