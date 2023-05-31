В четвертый раз за 10 дней: в Москве приземлился грузовой самолет из Ирана

Вероятно, в РФ был доставлен груз военного назначения из Тегерана.

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В Москве, 31 мая, был зафиксирован прилет грузового самолета Ил-76 из Ирана, способного перевозить военный груз. Это уже второй грузовой рейс, выполнивший посадку с 29 мая, и четвертый за последние 10 дней. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно информации от сервиса, иранский грузовой самолет Ил-76ТД Pouya Air (EP-PUS) приземлился на аэродроме "Внуково" сегодня в 09:24. Этот самолет выполнял рейс из Тегерана в Москву. В настоящее время запланирован обратный рейс этого самолета обратно в Тегеран.

В Москве приземлился грузовой самолет из Ирана

Иранский самолет приземлялся в Москве 21 мая и 24. Мониторинговые группы в это время сообщают, что грузовой Ил-76 мог доставить в Россию груз военного назначения.

Напомним, что 16 мая США сообщили, что Россия собирается закупить у Ирана дополнительные дроны-камикадзе Shahed.

Кроме того, Иран продолжает поставлять оружие в Российскую Федерацию, а Запад не может этому помешать. Данные отслеживания показывают, что иранские суда все чаще отключают транспондеры, что свидетельствует о намерениях скрыть движение товаров.