Иран и РФ охотились за украинским кораблестроением: СБУ разоблачила шпиона (фото)

Россияне и иранцы пытались добраться до украинской разработки, которую планировали использовать для строительства военных кораблей.

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Житель Николаевщины пытался продать за границу секретные чертежи украинских изобретений в сфере военного кораблестроения. Чертежи планировали купить разведки Ирана и РФ. Преступление удалось предотвратить — фигуранта задержали до того, как он передал информацию. О деталях дела рассказала пресс-служба СБУ на портале ведомства.

Пресс-служба указала, что фигурант — инженер-конструктор одного из предприятий "Укроборонпрома", расположенного на Николаевщине. Его задержали "на горячем", когда он пытался продать украинские разработки иранским и российским шпионам. Получив изобретения, Иран и РФ могли их использовать на собственных заводах, которые занимаются выпуском военных кораблей.

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Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса — государственная измена в условиях военного положения. Если суд признает его вину, то может наказать или 15-летним тюремным заключением, или пожизненным.

Фамилия и имя фигуранта не указывается. Правоохранители опубликовали фотографию момента задержания: забрюрили лицо мужчины, который сотрудничал с разведками РФ и Ирана.

Момент задержания фигуранта, который сотрудничал с Ираном и РФ Фото: СБУ

Иран и РФ — детали дела об измене

В СБУ объяснили, чем именно занимался фигурант дела о госизмене. Как выяснилось, мужчина копировал техническую документацию и договаривался о ее продаже через анонимный чат в соцсети.

Желающих купить украинскую разработку было двое — с каждым зарубежным шпионом фигурант общался отдельно, предлагая купить одинаковые документы.

Первый "покупатель" — гражданин РФ, сотрудник российского машиностроительного завода и спецслужб, пояснила пресс-служба СБУ. Полученные чертежи должны были поступить на предприятие, которое выпускает запчасти для российского флота.

Второй "покупатель" — мужчина с гражданством Ирана, который в Украине уже получал приговор за шпионаж. На сегодня он находится не в колонии, а живет в неназванной "ближневосточной стране" и уверяет, что работает в "высокотехнологичной компании".

Получить доступ к новейшим разработкам Украины шпионы не успели, заявили в СБУ. Житель Николаевщины задержан до того, как сумел реализовать сделку.

Имена россиянина и иранца пресс-служба СБУ не указывает. Украинец находится под стражей, тем временем как следователи выясняют все детали дела.

Отметим, РФ начала активно сотрудничать с Ираном во время вторжения в Украину в 2022 году. Для того чтобы наносить удары по украинской инфраструктуре, россияне купили у иранцев несколько партий дронов-камикадзе Shahed-136, а затем приобрели технологию производства.

В 2023 и 2024 году беспилотники продолжают использоваться на российско-украинской войне. Один из последних массовых ударов РФ по Украине состоялся 6 и 12 декабря 2023 года — тогда враг запустил по 42 дрона.

13 февраля Воздушные силы ВСУ насчитали 23 дронов-камикадзе: их обезвредили над южными и центральными областями Украины. В ночь на 15 февраля произошел массированный ракетный удар: летели "Калибры", "Искандеры", Х-101.