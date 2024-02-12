ВС РФ атаковали Украину "шахедами" и ракетами": есть разрушения (фото)

По данным командования, ВС РФ запустили по Украине 17 ударных дронов, а также авиационные и зенитные управляемые ракеты. В Харьковской области зафиксированы разрушения, а в Днепропетровской области обесточены населенные пункты

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В ночь на 12 февраля Российская Федерация атаковала Украину, применив 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Shahed, авиационные ракеты типа Х-59 и зенитные управляемые ракеты С-300. Силы обороны успешно перехватили 14 дронов и одну ракету Х-59. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВС Украины.

Военные отметили, что противовоздушная оборона работала на территории шести областей Украины: Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской.

По информации командования, противник атаковал из района Приморско-Ахтарска (Российская Федерация) с использованием 17 БПЛА Shahed-136/131, авиационной ракеты Х-59 из временно оккупированной части Запорожской области и зенитных ракет С-300 из Белгородской области (Российская Федерация).

"В результате боевой работы уничтожено 14 "шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей", — говорится в сообщении.

Обстрелы городов Украины

Вечером 11 февраля дроны атаковали Павлоград в Днепропетровской области. Сергей Лысак, глава областной военной администрации, сообщил о перебоях с электроснабжением и водоснабжением в Павлограде и Синельниково из-за атаки.

В Харькове около одиннадцати вечера 11 февраля были зафиксированы взрывы, а позднее сообщалось о ракетных ударах по Люботину Харьковского района, предположительно с применением комплекса С-300. Было зафиксировано повреждение фасадов нежилых зданий, сообщили в ОВА.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. В мэрии подтвердили взрывы в Харькове, однако последствия пока не уточнялись.

Мониторинговый Telegram-канал Monitor сообщил, что до района Шепетовки на севере Хмельницкой области долетели два "шахеда", однако о последствиях атаки не сообщалось.

Напомним, в ночь на 11 февраля российские оккупанты нанесли удар 45-ю ударными беспилотниками типа "Шахед" из районов Балаклава и мыс Чауда (Крым). В результате боевой работы уничтожено 40 БПЛА противника.

Напомним также, в результате российской атаки дронов на Харьков вечером 9 февраля погибли семь человек. Среди погибших было трое детей: в возрасте 7 и 4 лет, а также младенец.