Іран та РФ полювали за українським кораблебудуванням: СБУ викрила шпигуна (фото)

Росіяни та іранці намагались дістатись до української розробки, яку планували використати для будівництва військових кораблів.

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Житель Миколаївщини намагався продати за кордон секретні креслення українських винаходів у сфері військового кораблебудування. Креслення планували купити розвідки Ірану та РФ. Злочину вдалось запобігти — фігуранта затримали до того, як він передав інформацію. Про деталі справи розповіла пресслужба СБУ на порталі відомства.

Пресслужба вказала, що фігурант — інженер-конструктор одного з підприємств "Укроборонпрому", розташованого на Миколаївщині. Його затримали "на гарячому", коли він намагався продати українські розробки іранським та російським шпигунам. Отримавши винаходи, Іран та РФ могли їх використати на власних заводах, які займаються випуском військових кораблів.

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Чоловік підозрюється у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — державна зрада в умовах воєнного стану. Якщо суд визнає його провину, то може покарати або 15-річним тюремним ув'язненням, або довічним.

Прізвище та ім'я фігуранта не вказується. Правоохоронці опублікували світлину моменту затримання: забрюрили обличчя чоловіка, який співпрацював з розвідками РФ та Ірану.

Момент затримання фігуранта, який співпрацював з Іраном та РФ Фото: СБУ

Іран та РФ — деталі справи про зраду

У СБУ пояснили, чим саме займався фігурант справи про держзраду. Як з'ясувалось, чоловік копіював технічну документацію і домовлявся про її продаж через анонімний чат у соцмережі.

Бажаючих купити українську розробку було двоє — з кожним закордонним шпигуном фігурант спілкувався окремо, пропонуючи купити однакові документи.

Перший "покупець" — громадянин РФ, співробітник російського машинобудівного заводу та спецслужб, пояснила пресслужба СБУ. Отримані креслення мали надійти на підприємство, яке випускає запчастини для російського флоту.

Другий "покупець" — чоловік з громадянством Ірану, який в Україні вже отримував вирок за шпигунство. На сьогодні він перебуває не в колонії, а живе у неназваній "близькосхідній країні" і запевняє, що працює в "високотехнологічній компанії".

Отримати доступ до новітніх розробок України шпигуни не встигли, заявили в СБУ. Житель Миколаївщини затриманий до того, як зумів реалізувати оборудку.

Імена росіянина та іранця пресслужба СБУ не вказує. Українець перебуває під вартою, тим часом як слідчі з'ясовують усі деталі справи.

Зазначимо, РФ почала активно співпрацювати з Іраном під час вторгнення в Україну у 2022 році. Для того, щоб завдавати ударів по українській інфраструктурі, росіяни купили у іранців кілька партій дронів-камікадзе Shahed-136, а потім придбали технологію виробництва.

У 2023 та 2024 році безпілотники продовжують використовуватись на російсько-українській війні. Один з останніх масових ударів РФ по Україні відбувся 6 та 12 грудня 2023 року — тоді ворог запустив по 42 дрони.

13 лютого Повітряні сили ЗСУ нарахували 23 дронів-камікадзе: їх знешкодили над південними та центральними областями України. В ніч на 15 лютого стався масований ракетний удар: летіли "Калібри", "Іскандери", Х-101.