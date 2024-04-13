Військові Ірану захопили ізраїльський танкер в Ормузькій протоці: що відомо (відео, карта)

Судячи з відео, яке поширюється в мережі, судно, пов'язане з ізраїльським мільярдером Еялем Офером і його компанією Zodiac Group, було взято на абордаж прямо з гелікоптера Мі-17. У заручники потрапили 20 філіппінських моряків.

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Військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) 13 квітня захопив контейнеровоз MSC ARIES, який прямував до Перської затоки під португальським прапором. Про це повідомляє видання Times of Israel.

Інцидент стався приблизно за 50 морських миль на північний схід від портового міста Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Фото: Google Maps

Судно, пов'язане з ізраїльським мільярдером Еялем Офером і його компанією Zodiac Group, було взято на абордаж. Судячи з відео, яке поширюється в мережі, спецназ Ірану десантувався на борт судна без парашутів безпосередньо з гелікоптера Мі-17. У заручники потрапили 20 філіппінських моряків.

На відео командос спустилися на штабель контейнерів, що стоять на палубі судна. Було чутно, як член екіпажу корабля каже морякам: "Не виходьте". Можна розглянути, як один командос стоїть на колінах над іншими, щоб забезпечити їм потенційне прикриття.

Хоча агентство AP, у розпорядженні якого опинилося це відео, не змогло одразу перевірити його, проте всі дії, які там відбувалися, відповідали операції абордажу, а гелікоптер, судячи з усього, використовував іранський воєнізований підрозділ Революційної гвардії, який у минулому здійснював інші рейди на кораблі.

Поки офіційних коментарів іранської влади не було.

Від коментарів відмовилася і компанія Zodiac Group.

Сам контейнеровоз MSC відповів не відразу. Востаннє він виходив на зв'язок у районі Дубая на шляху до Ормузької протоки, а потім відключив транспондер, оскільки ізраїльські кораблі, які прямують цим маршрутом, зазвичай так роблять.

Ситуація в регіоні

Інцидент стався на тлі різкого загострення напруженості між Іраном і Заходом, зокрема Ізраїлем. Водночас захоплення судна було здійснено у водах Фуджейри, де з 2019 року відбулася ціла серія вибухів і викрадень літаків.

Фуджейра, розташована на східному узбережжі ОАЕ, є основним портом у регіоні, де судна можуть приймати нові нафтові вантажі, забирати припаси або обмінювати екіпаж.

Фото: Вiкiпедiя

Ормузька протока між Іраном і Оманом, завширшки 55 кілометрів, вважається одним із найважливіших маршрутів світового експорту нафти. США регулярно звинувачують іранський флот у перешкоджанні цивільному судноплавству в цій акваторії та Оманській затоці, що прилягає до неї.

Нагадаємо, що після ізраїльського авіаудару по посольству Ірану в Сирії, внаслідок якого було вбито двох бригадних генералів, Тегеран пригрозив Ізраїлю відплатою. Аналітики зазначають, що країни перебувають на межі військової ескалації.

Важливо

Понад 100 БПЛА і десятки ракет: Іран може атакувати Ізраїль найближчими годинами, — CBS News

Нагадаємо, Фокус писав, що The Wall Street Journal 12 квітня повідомила, що Іран обговорює план нападу, проте остаточного рішення ще не ухвалено.

Раніше, 11 квітня, агентство Bloomberg повідомляло, що США та їхні союзники вважають, що Іран може атакувати об'єкти в Ізраїлі вже найближчими днями.