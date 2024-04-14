Ізраїль збив понад 300 іранських ракет і дронів: як це вдалося

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що 99% іранських снарядів було перехоплено, а до території країни долетіли лише кілька снарядів.

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Практично всі ракети і БПЛА, якими Іран обстріляв Ізраїль вночі 14 квітня, були перехоплені. Багаторівнева протиракетна оборона Ізраїлю і союзників впоралася з атакою, яку називають історичною. Про це пише CNN.

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14 квітня представники Армії оборони Ізраїлю заявили, що 99% іранських снарядів було перехоплено, до території Ізраїлю долетіли лише кілька.

Загалом під час нічної атаки Іран запустив приблизно 170 БПЛА, понад 30 ракет і 120 балістичних ракет.

Основна частина з більш ніж 300 снарядів, які здебільшого запускалися з Ірану, були перехоплені ще до того, як опинилися в повітряному просторі Ізраїлю — на відстані понад 1770 км від місця пуску.

Ті балістичні ракети, які досягли території Ізраїлю, впали на авіабазі Нетавім на півдні країни. Але при цьому пошкодження конструкції були легкими. База продовжила свою роботу.

За даними США, понад 70 дронів і три балістичні ракети перехопили за допомогою кораблів і військової авіації США. Для цього застосовувалися системи ППО Aegis з керованими ракетами на борту двох есмінців у східній частині Середземного моря. У відбитті атаки брали участь і військові літаки США.

До всього іншого, допомагали й літаки британських Королівських ВПС. На довершення всього, за інформацією ізраїльської армії, іранську атаку блокували також і представники Франції.

Три рівні ізраїльської системи ПРО

Ізраїльська система "Залізний купол" вважається нижнім рівнем ізраїльської протиракетної оборони. Вона складається щонайменше з 10 батарей. Її радари знаходять ракети та визначають рівень небезпеки. Якщо ракета становить загрозу, запускаються ракети класу земля-повітря.

Наступний рівень — "Праща Давида", яка ліквідує загрози на малій і середній дальності. Це спільна розробка ізраїльської Rafael Advanced Defense System і американської Raytheon. У системі реалізовано кінетичні перехоплювачі Stunner і SkyCeptor, цілі уражаються за 460 км.

Вище "Пращі Давида" йдуть ізраїльські системи Arrow 2 та Arrow 3.

Arrow 2 — модернізація Patriot, її осколкові боєголовки знищують балістичні ракети в кінцевій фазі у верхніх шарах атмосфери.

В Arrow 3 використовується технологія hit-to-kill, яка перехоплює балістичні ракети ще до повернення в атмосферу.

Нагадаємо, що, за даними Der Spiegel, в Ірані хочуть не допустити розростання конфлікту з Ізраїлем.

Також повідомлялося, що МЗС Ізраїлю заявило, що Іран не повинен отримати ядерну зброю.