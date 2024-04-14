Погрози Тегерана, удар у відповідь і допомога НАТО: нові деталі атаки Ірану на Ізраїль (відео)

Після неспокійної ночі у Вашингтоні заявили про цілковиту підтримку Єрусалиму, однак, як каже президент Джо Байден, американські військові не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану. Військовий кабінет Ізраїлю збирається обговорити, якими будуть подальші кроки.

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У ніч на 14 квітня Іран вперше за багато років безпосередньо атакував територію Ізраїлю за допомогою ракет і БПЛА. Фокус зібрав останні дані про новий світовий конфлікт.

Загалом Тегеран запустив понад 300 ракет і безпілотників, які намагалися атакувати різні ізраїльські міста. За словами прессекретаря ЦАХАЛ Даніеля Хагарі, в результаті вдалося перехопити 99% ворожих повітряних об'єктів. 30 крилатих ракет так і не зайшли в повітряний простір Ізраїлю, а ось балістичне озброєння все ж таки завдало незначної шкоди країні. Наприклад, після ударів по авіабазі Неватім її можливості не були ослаблені.

Атака на Ізраїль: реакція союзників та України

Під час обстрілу США, Британія і Франція могли допомогти Єрусалиму. Представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що вони тісно співпрацюють з країнами НАТО, проте минулої ночі ці відносини проявили себе в досить незвичайний спосіб.

Також свій внесок зробила й Йорданія, яка перехоплювала вибухонебезпечні об'єкти у своєму повітряному просторі. Це необхідно було для того, щоб захистити мирних жителів і райони, в яких вони проживають.

"Хоча деякі фрагменти впали в різних місцях, про значний збиток або травми не повідомлялося", — йдеться в повідомленні.

Президент США Джо Байден також поділився, що американські військові допомогли перехопити практично всі дрони та ракети. Відповідно, Вашингтон продовжить підтримувати Єрусалим.

Таку ж думку озвучив і голова Пентагону Ллойд Остін. Він запевнив, що американські сили готові захищати партнерів у цьому регіоні та надавати подальшу підтримку обороні. Це все має призвести до зміцнення регіональної стабільності.

У Вашингтоні додатково закликали Іран негайно припинити напади.

"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань діятимемо, щоб захистити наші сили і підтримати оборону Ізраїлю… Я продовжуватиму уважно стежити за ситуацією і консультуватися з нашими союзниками та партнерами", — заявив Ллойд Остін.

А ось колишній американський президент Дональд Трамп крім підтримки народу Ізраїлю заявив, що атаці можна було запобігти. Цього всього нібито не сталося б, якби при владі був не Джо Байден, а він.

Україна не залишилася осторонь і засудила масовану атаку Ірану на Ізраїль, про що йдеться в заяві Міністерства закордонних справ. У дипломатичному відомстві переконані, що дії Тегерана несуть за собою ризик ескалації на Близькому Сході, що в результаті може перерости в більш глобальний конфлікт.

"Подібні дії абсолютно неприйнятні, безвідповідальні та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Ця атака вкотре демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії", — йдеться в повідомленні.

Ізраїль знову відкрив повітряний простір: деталі

Через кілька годин після іранської атаки було ухвалено рішення знову відкрити повітряний простір над Ізраїлем. Водночас пасажирам необхідно тепер уважно перевіряти час вильотів, адже низка авіакомпаній скасувала тимчасово всі рейси.

Таке саме рішення ухвалювали Iрак та Йорданія, проте вранці обмеження було знято.

Іран атакував Ізраїль: що буде далі

Американський президент Джо Байден, попри свою допомогу і підтримку Ізраїлю, заявив прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу, що Вашингтон не братиме участі в наступальних операціях проти Ірану. Про це розповів анонімний чиновник у спілкуванні з журналістами CNN.

Коментарі були передані під час телефонної розмови, яку лідери двох країн провели після ударів Ірану у відповідь по Ізраїлю.

Міністр оборони Ізраїлю тим часом заявив, що конфронтація з Іраном "ще не закінчилася". Йоав Ґалант закликав громадян бути "пильними та уважними" до тих інструкцій, які опублікували представники ЦАХАЛ. Єрусалим має бути готовим до будь-яких сценаріїв і провокацій.

"Разом зі Сполученими Штатами та додатковими партнерами нам вдалося захистити територію держави Ізраїль. Дуже невеликої шкоди було завдано — це результат вражаючих операцій ЦАХАЛу", — каже Йоав Ґалант.

Лідер Корпусу варти ісламської революції (КВІР) Хоссейн Саламі під час звернення до нації по телебаченню заявив, пише CNN, що тепер Тегеран має намір щоразу реагувати безпосередньо, якщо Єрусалим атакуватиме його активи, людей або ж інтереси.

"Ми вирішили створити нове рівняння, яке полягає в тому, що якщо відтепер сіоністський режим атакує наші інтереси, активи, особистостей і громадян у будь-якому місці та в будь-який момент, ми будемо мститися їм. Операція "Чесна обіцянка" (назва атаки на Ізраїль 14 квітня, — Ред.) є яскравим і дуже чітким прикладом цього нового рівняння", — йдеться в повідомленні.

Попри це, The New York Times пише про те, що військовий кабінет Ізраїлю планує зібратися для того, щоб обговорити можливу "відповідь" Тегерану на атаку.

Двоє ізраїльських анонімних чиновників заявили, що після розмови прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом варіант удару у відповідь було нібито скасовано, адже це спричинило б глобальні наслідки.

Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що Палата представників США терміново розгляне допомогу Ізраїлю після атаки Ірану. За словами конгресмена Стіва Скаліза, наразі достеменно невідомо, про який саме пакет ідеться, і чи передбачає він також допомогу Україні.