"Тісно співпрацюємо": США, Британія і Франція допомогли Ізраїлю під час атаки Ірану, — ЦАХАЛ

За словами прессекретаря Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, у Єрусалиму завжди було близьке партнерство з союзниками, проте минулої ночі воно проявилося вельми в незвичайний спосіб.

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Ізраїльські військові тісно співпрацювали зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Францією під час атаки Ірану дронами і ракетами. Про це заявив прессекретар Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, передає CNN.

За його словами, всі три країни на Заході допомогли Єрусалиму побороти атаку з боку противника. У них завжди було тісне партнерство, проте ніч на 14 квітня вивела ці відносини на новий рівень.

"Ми тісно співпрацюємо зі США, Британією та Францією, які приєдналися сьогодні вночі. Наше партнерство завжди було близьким, але сьогодні це проявилося дуже незвичним чином", — заявив Даніель Хагарі.

Більше деталей з цього приводу з його боку не прозвучало.

Нічна атака на Ізраїль: допомога Йорданії

Примітно, що Йорданія могла також допомогти Ізраїлю і перехопити дрони Ірану у своєму повітряному просторі. Кабінет міністрiв країни на Близькому Сході закликав сторони конфлікту діяти відповідально і проявити максимальну стриманість, щоб це не призвело до ескалації на міжнародному рівні.

У ніч на 14 квітня жителі столиці Йорданії повідомили, що бачили над Амманом активність у небі, а також чули звуки вибухів. Це все спричинило паніку, однак у Кабінеті міністрів заявили, що перехоплювали в такий спосіб "сторонні об'єкти в повітряному просторі Йорданії, щоб захистити громадян і житлові райони".

"Хоча деякі фрагменти впали в різних місцях, про значний збиток або травми не повідомлялося", — йдеться в повідомленні.

Президент США Джо Байден заявив, передає The Times of Israel, що американські війська допомогли збити "майже всі" безпілотники і ракети, випущені Іраном по Ізраїлю, і підтвердив свою "залізну" підтримку прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу.

Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА. У результаті, як розповів представник ЦАХАЛ, вдалося перехопити 99% повітряних об'єктів противника. Попри те, що атака давно закінчилася, авіація Єрусалима продовжує патрулювати небо.