"Тесно сотрудничаем": США, Британия и Франция помогли Израилю во время атаки Ирана, — ЦАХАЛ

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, у Иерусалима всегда было близкое партнерство с союзниками, однако прошедшей ночью оно проявилось весьма в необычный способ.

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Израильские военные тесно сотрудничали с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Францией во время атаки Ирана дронами и ракетами. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, передает CNN.

По его словам, все три страны на Западе помогли Иерусалиму побороть атаку со стороны противника. У них всегда было тесное партнерство, однако ночь на 14 апреля вывела эти отношения на новый уровень.

"Мы тесно сотрудничаем с США, Британией и Францией, которые присоединились сегодня ночью. Наше партнерство всегда было близким, но сегодня это проявилось очень необычным образом", — заявил Даниэль Хагари.

Больше деталей по этому поводу с его стороны не прозвучало.

Ночная атака на Израиль: помощь Иордании

Примечательно, что Иордания могла также помочь Израилю и перехватить дроны Ирана в своем воздушном пространстве. Кабинет министров страны на Ближнем Востоке призвал стороны конфликта действовать ответственно и проявить максимальную сдержанность, чтобы это не привело к эскалации на международном уровне.

В ночь на 14 апреля жители столицы Иордании сообщили, что видели над Амманом активность в небе, а также слышали звуки взрывов. Это все вызвало панику, однако в Кабинете министром заявили, что перехватывали в такой способ "посторонние объекты в воздушном пространстве Иордании, чтобы защитить граждан и жилые районы".

"Хотя некоторые фрагменты упали в разных местах, о значительном ущербе или травмах не сообщалось", — говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден заявил, передает The Times of Israel, что американские войска помогли сбить "почти все" беспилотники и ракеты, выпущенные Ираном по Израилю, и подтвердил свою "железную" поддержку премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Напомним, 14 апреля сообщалось, что Иран запустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. В результате, как рассказал представитель ЦАХАЛ, удалось перехватить 99% воздушных объектов противника. Несмотря на то, что атака давно закончилась, авиация Иерусалима продолжает патрулировать небо.