Найбільша загроза світовому порядку: МЗС Ізраїлю заявило, що Іран не повинен отримати ядерну зброю

У Єрусалимі наголосили, що Іран має заплатити ціну за свою агресію, і першим кроком у цьому напрямку має стати негайне визнання КВІР терористичною організацією.

Related video

Минулої ночі Іран напав на Ізраїль, атакувавши державу сотнями дронів, крилатих і балістичних ракет. У МЗС Ізраїлю відреагували на атаку, зазначивши, що вона, здійснена з території Ірану, супроводжувалася терористичними нападами, здійсненими бойовиками в Іраку, хуситами в Ємені та "Хезболлою" в Лівані. У МЗС Іран назвали "найбільшою загрозою регіональній стабільності та світовому порядку", зазначивши, що Тегеран не тільки напав на Ізраїль, а й відправляє зброю для війни з Україною.

Іран атакував Ізраїль, випустивши 150 ракет і 200 безпілотних літальних апаратів загальною масою 50 тонн. Рівень перехоплення склав 99%. Оборонятися Ізраїлю допомагали США, Франція і Велика Британія.

Атака Ірану на Ізраїль

У МЗС заявили, що цей напад ще раз доводить те, про що Ізраїль говорив уже багато років: Іран стоїть за терористичними нападами в регіоні, а також являє собою найбільшу загрозу регіональній стабільності та світовому порядку.

"Іран напав на Ізраїль, і в минулому він нападав на країни Перської затоки, погрожує Йорданії, погрожує США, надсилає зброю для використання у війні з Україною і ставить під загрозу мир у всьому світі. Саме тому Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю", — заявили в МЗС Ізраїлю.

Там зазначили, що Іран має заплатити ціну за свою агресію, і першим кроком у цьому напрямку має стати негайне визнання іранського "Корпусу вартових ісламської революції" — який здійснив цю широкомасштабну терористичну атаку на Ізраїль — терористичною організацією.

У МЗС закликали запровадити проти Ірану болючі санкції, включно, крім іншого, зі сферою ракетобудування.

Іранська ракета, що впала, на березі Мертвого моря

Також офіційний Ізраїль заявив, що вони мають право захищатися перед обличчям масованого нападу Ірану. "Ізраїль успішно захистився від агресії Ірану і продовжуватиме робити це в майбутньому", — резюмували в МЗС.

Примітно, що Тегеран використовував під час атаки такі ж дрони Shahed, які практично щоночі літають над Україною. Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку Ірану, зазначивши, що Україна дуже добре знайома з жахом аналогічних атак з боку Росії, яка використовує таку саму тактику масованих повітряних ударів — дрони та ракети одночасно. Відповідно, Київ засуджує дії Тегерана щодо Єрусалима.

Окремо голова держави додав, що звук безпілотників Shahed є інструментом терору. Якщо раніше він лунав лише над Європою, то тепер ще й над Близьким Сходом.