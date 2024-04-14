Інструмент терору: Зеленський засудив атаку Ірану на Ізраїль "шахедами" та ракетами

За словами українського президента, тепер звук ворожих БПЛА лунає не лише над Європою, а й на Близькому Сході. Це має стати тривожним дзвінком для союзників, адже дії Тегерана і Москви можуть призвести до розширення війни.

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У ніч на 14 квітня Іран запустив кілька сотень БПЛА і ракет по території Ізраїлю. Примітно, що Тегеран використовував під час атаки такі ж дрони Shahed, які практично щоночі літають територією України. Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Х (Twitter) відреагував на це.

За його словами, Україна дуже добре знайома з жахом аналогічних атак з боку Росії, яка використовує таку саму тактику масованих повітряних ударів — дрони і ракети одночасно. Відповідно, Київ засуджує дії Тегерана щодо Єрусалима.

"Потрібно докласти всіх зусиль, щоб запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході. Дії Ірану загрожують усьому регіону та світу так само, як дії Росії становлять ризик розширення війни. І очевидне спільництво двох режимів у поширенні терору має отримати рішучу та об’єднану відповідь світу", — написав Володимир Зеленський.

Окремо голова держави додав, що звук безпілотників Shahed є інструментом терору. Якщо раніше він лунав лише над Європою, то тепер ще й над Близьким Сходом. Цей факт має стати "тривожним дзвінком" для вільного світу, який продемонструє єдність і рішучість, а також запобігатиме поширенню терору по всьому світу.

Відповідно, зараз необхідно, щоб Конгрес США ухвалив необхідні рішення для зміцнення своїх союзників у такий критичний час.

"Світ не може чекати, поки тривають дискусії. Слова не зупиняють дрони та не збивають ракети. Лише відчутна допомога здатна робити це. Допомога, якої ми чекаємо. Треба зміцнювати безпеку та рішуче протидіяти всім, хто хоче зробити терор новою нормою", — підсумував Володимир Зеленський.

Президент України та в ОП відреагували на атаку Ірану по Ізраїлю "шахедами" Фото: Скриншот

Іран напав на Ізраїль: реакція Офісу президента

Радник глави ОП Михайло Подоляк в своєму Telegram-каналі написав, що Україна і Близький Схід зафіксували ключові параметри ефективного удару у відповідь, який гарантує те, що справедливість виживе.

Насамперед ідеться про обов'язкову жорстку силову відповідь. Далі потрібно відмовитися від страху під час агресії, на його думку. Відповідно, ніякого толерантного ставлення до злочинів і руйнування міжнародного права.

Третій пункт стосується обов'язкового паритету озброєння, яке допоможе "обнулити" будь-які понти агресора. Це стосується як Росії, так і Ірану.

Наприкінці радник голови Офісу президента додав, що необхідно карати винуватців за агресію, а не пропонувати переговори або заморожування конфліктів.

"Будь-який інший формат, особливо спроби загравати з агресором через його не/ізоляцію, торгівлю з ним, роботу на його ринках, не призупинення його членства в міжнародних інституціях, призводять лише до масштабування агресії та стимулюють агресора на продовження масових атак і вбивств. "Відповідай чи помри!" – таким має бути безумовне правило щодо тих, хто намагається зруйнувати глобальну стабільність", — підсумував Михайло Подоляк.

Президент України та в ОП відреагували на атаку Ірану по Ізраїлю "шахедами" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що Палата представників США терміново розгляне допомогу Ізраїлю після атаки Ірану. За словами конгресмена Стіва Скаліза, наразі достеменно невідомо, про який саме пакет ідеться, і чи передбачає він також допомогу Україні.

Також повідомлялося, що у Вашингтоні заявили про повну підтримку Єрусалима, однак, як каже президент Джо Байден, американські військові не братимуть участі в наступальних операціях проти Ірану. Військовий кабінет Ізраїлю збирається обговорити, якими будуть подальші кроки.