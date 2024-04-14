Инструмент террора: Зеленский осудил атаку Ирана на Израиль "шахедами" и ракетами

По словам украинского президента, теперь звук вражеских БПЛА звучит не только над Европой, но и на Ближнем Востоке. Это должно стать тревожным звонком для союзников, ведь действия Тегерана и Москвы могут привести к расширению войны.

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В ночь на 14 апреля Иран запустил несколько сотен БПЛА и ракет по территории Израиля. Примечательно, что Тегеран использовал во время атаки такие же дроны Shahed, которые практически каждую ночь летают по территории Украины. Президент Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Х (Twitter) отреагировал на это.

По его словам, Украина очень хорошо знакома с ужасом аналогичных атак со стороны России, которая использует такую же тактику массированных воздушных ударов — дроны и ракеты одновременно. Соответственно, Киев осуждает действия Тегерана в отношении Иерусалима.

"Нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. Действия Ирана угрожают всему региону и миру так же, как действия России представляют риск расширения войны. И очевидное сотрудничество двух режимов в распространении террора должно получить решительный и объединенный ответ мира", — написал Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что звук беспилотников Shahed является инструментом террора. Если ранее он звучал лишь над Европой, то теперь еще и над Ближним Востоком. Этот факт должен стать "тревожным звонком" для свободного мира, который продемонстрирует единство и решительность, а также предотвратит распространение террора по всему миру.

Соответственно, сейчас необходимо, чтобы Конгресс США принял необходимые решения для укрепления своих союзников в такое критическое время.

"Мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии. Слова не останавливают дроны и не сбивают ракеты. Только ощутимая помощь способна делать это. Помощь, которой мы ждем. Надо укреплять безопасность и решительно противодействовать всем, кто хочет сделать террор новой нормой", — подытожил Владимир Зеленский.

Президент Украины и в ОП отреагировали на атаку Ирана по Израилю "шахедами" Фото: Скриншот

Иран напал на Израиль: реакция Офиса президента

Советник главы ОП Михаил Подоляк в своем Telegram-канале написал, что Украина и Ближний Восток зафиксировали ключевые параметры эффективного удара в ответ, который гарантирует то, что справедливость выживет.

В первую очередь речь про обязательный жесткий силовой ответ. Далее нужно отказаться от страха во время агрессии, по его мнению. Соответственно, никакого толерантного отношения к преступлениям и разрушению международного права.

Третий пункт касается обязательного паритета вооружения, которое поможет "обнулить" любые понты агрессора. Это касается как России, так и Ирана.

В конце советник главы Офиса президента добавил, что необходимо наказывать виновников за агрессию, а не предлагать переговоры или замораживание конфликтов.

"Любой другой формат, особенно попытки заигрывать с агрессором через его не/изоляцию, торговлю с ним, работу на его рынках, не приостановление его членства в международных институциях, приводят лишь к масштабированию агрессии и стимулируют агрессора на продолжение массовых атак и убийств. "Отвечай или умри!" — таким должно быть безусловное правило в отношении тех, кто пытается разрушить глобальную стабильность", — подытожил Михаил Подоляк.

Президент Украины и в ОП отреагировали на атаку Ирана по Израилю "шахедами" Фото: Скриншот

Напомним, 14 апреля сообщалось, что Палата представителей США срочно рассмотрит помощь Израилю после атаки Ирана. По словам конгрессмена Стива Скализа, сейчас точно неизвестно, о каком именно пакете идет речь, и предусматривает ли он также помощь Украине.

Также сообщалось, что в Вашингтоне заявили о полной поддержке Иерусалима, однако, как говорит президент Джо Байден, американские военные не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. Военный кабинет Израиля собирается обговорить, какими будут дальнейшие шаги.