Величайшая угроза мировому порядку: МИД Израиля заявил, что Иран не должен получить ядерное оружие

В Иерусалиме отметили, что Иран должен заплатить цену за свою агрессию, и первым шагом в этом направлении должно стать немедленное признание КСИР террористической организацией.

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Минувшей ночью Иран напал на Израиль, атаковав государство сотнями дронов, крылатых и баллистических ракет. В МИД Израиля отреагировали на атаку, отметив, что атака, осуществленная с территории Ирана, сопровождалась террористическими нападениями, совершенными боевиками в Ираке, хуситами в Йемене и "Хезбаллой" в Ливане. В МИДе Иран назвали "величайшей угрозой региональной стабильности и мировому порядку", отметив, что Тегеран не только напал на Израиль, но и отправляет оружие для войны с Украиной.

Иран атаковал Израиль, выпустив 150 ракет и 200 беспилотных летательных аппаратов общей массой 50 тонн. Уровень перехвата составил 99%. Обороняться Израилю помогали США, Франция и Великобритания.

Атака Ирана на Израиль

В МИД заявили, что это нападение еще раз доказывает то, о чем Израиль говорил уже много лет: Иран стоит за террористическими нападениями в регионе, а также представляет собой величайшую угрозу региональной стабильности и мировому порядку.

"Иран напал на Израиль, и в прошлом он нападал на страны Персидского залива, угрожает Иордании, угрожает США, отправляет оружие для использования в войне с Украиной и ставит под угрозу мир во всем мире. Именно поэтому Иран никогда не должен получить ядерное оружие", — заявили в МИД Израиля.

Там отметили, что Иран должен заплатить цену за свою агрессию, и первым шагом в этом направлении должно стать немедленное признание иранского "Корпуса стражей исламской революции" — который совершил эту широкомасштабную террористическую атаку на Израиль — террористической организацией.

В МИД призвали ввести против Ирана болезненные санкции, включая, помимо прочего, сферу ракетостроения.

Упавшая иранская ракета на берегу Мертвого моря

Также официальный Израиль заявил, что они имеют право защищаться перед лицом массированного нападения Ирана. "Израиль успешно защитился от агрессии Ирана и будет продолжать делать это в будущем", — резюмировали в МИД.

Примечательно, что Тегеран использовал во время атаки такие же дроны Shahed, которые практически каждую ночь летают над Украиной. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку Ирана, отметив, что Украина очень хорошо знакома с ужасом аналогичных атак со стороны России, которая использует такую же тактику массированных воздушных ударов — дроны и ракеты одновременно. Соответственно, Киев осуждает действия Тегерана в отношении Иерусалима.

Отдельно глава государства добавил, что звук беспилотников Shahed является инструментом террора. Если ранее он звучал лишь над Европой, то теперь еще и над Ближним Востоком.