Макс Барских попал под обстрел в Израиле: реакция артиста

В ночь на 14 апреля 2024 года Иран атаковал Израиль сотнями ракет и дронов, большинство из которых удалось сбить. В этот момент в стране находился Макс Барских с благотворительным туром.

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Украинский певец Макс Барских и его команда оказались под обстрелом в Израиле. Об этом сообщила пресс-служба артиста и сам музыкант на Instagram-странице.

13 апреля 2024 года Барских в рамках благотворительного тура "Зорепад. На біс" давал концерт в столице Израиля Тель-Авиве. Под конец события началась массированная атака Ирана на страну с использованием сотни дронов и ракет. Впоследствии музыкант сообщил своим фанатам, что с ним и командой все в порядке, а, состоится ли концерт на следующий день в городе Хайфа, станет известно утром.

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Шоу состоялось без каких-либо изменений.

Макс Барских

"Вчера состоялся невероятный концерт в Тель-Авиве, спасибо каждому, кто был вместе с нами, и спасибо за огромную поддержку украинцев. Для нас это очень важно... У нас все хорошо, не волнуйтесь, мы в безопасности", — отметил артист.

На следующий день Макс Барских поделился кадрами из города Хайфа, где состоялся концерт.

Макс Барских Фото: скріншот

"Уже третий год подряд Россия ежедневно атакует города Украины, и подобные новости стали ужасной жесткой рутиной для каждого украинца. Поэтому, нас этим не сломать и мы не из пугливых", — добавил уроженец Херсона.

Напомним, как Израилю удалось сбить более 300 иранских ракет и дронов.

Также Фокус писал о реакции Владимира Зеленского на массированную иранскую атаку на Израиль.