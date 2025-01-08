Вадим Олійник з'явився на прем'єрі фільму "Роббі Вільямс: Better Man" (фоторепортаж)
Допрем'єрний показ "Роббі Вільямс: Better Man" зібрав зірок у Києві! Байопік про легендарного артиста, знятий Майклом Грейсі.
Співак Вадим Олійник, співачка Геля Зозуля та Анна Добриднєва, а також інші зіркові гості побували на допрем'єрному показі довгоочікуваного байопіку "Роббі Вільямс: Better Man", присвяченого легендарному артисту. Подія відбулася 7 січня у столичному кінотеатрі "Планета Кіно" в РЦ Blockbuster. Фокус відвідав івент.
"Роббі Вільямс: Better Man" вже отримав схвальні відгуки критиків. Картина увійшла до шортлиста "Оскар" у категоріях "Найкращі візуальні ефекти" та "Найкраща оригінальна пісня", а також має номінації на "Золотий глобус" і Critics Choice Awards. На Rotten Tomatoes рейтинг фільму становить 90%.
Постановником стрічки став Майкл Грейсі, відомий як режисер хітового мюзиклу "Найвеличніший шоумен" та продюсер біографії Елтона Джона "Рокетмен". У цьому проєкті Грейсі вирішив унікально відобразити Роббі Вільямса, представивши його в образі голосної двоногої шимпанзе. За словами режисера, це символізує втрату звичайного людського обличчя в умовах глобальної слави.
"Роббі спитав: 'Я буду левом, правда?' На що я відповів: 'Ні, ти – мавпа'. І він це сприйняв із самоіронією," – поділився Грейсі.
Для українського прокату дубляж ролей братів Галлахерів із гурту Oasis виконали співак Ostrovskyi та співзасновник МУЗВАР Олексій Донцов.
Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра психологічного трилера "Єретик".
Крім цього, Фокус писав, що Макс Барських виступив у Києві в образі Святого Миколая.