Вадим Олійник з'явився на прем'єрі фільму "Роббі Вільямс: Better Man" (фоторепортаж)

Допрем'єрний показ "Роббі Вільямс: Better Man" зібрав зірок у Києві! Байопік про легендарного артиста, знятий Майклом Грейсі.

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Співак Вадим Олійник, співачка Геля Зозуля та Анна Добриднєва, а також інші зіркові гості побували на допрем'єрному показі довгоочікуваного байопіку "Роббі Вільямс: Better Man", присвяченого легендарному артисту. Подія відбулася 7 січня у столичному кінотеатрі "Планета Кіно" в РЦ Blockbuster. Фокус відвідав івент.

"Роббі Вільямс: Better Man" вже отримав схвальні відгуки критиків. Картина увійшла до шортлиста "Оскар" у категоріях "Найкращі візуальні ефекти" та "Найкраща оригінальна пісня", а також має номінації на "Золотий глобус" і Critics Choice Awards. На Rotten Tomatoes рейтинг фільму становить 90%.

Постановником стрічки став Майкл Грейсі, відомий як режисер хітового мюзиклу "Найвеличніший шоумен" та продюсер біографії Елтона Джона "Рокетмен". У цьому проєкті Грейсі вирішив унікально відобразити Роббі Вільямса, представивши його в образі голосної двоногої шимпанзе. За словами режисера, це символізує втрату звичайного людського обличчя в умовах глобальної слави.

"Роббі спитав: 'Я буду левом, правда?' На що я відповів: 'Ні, ти – мавпа'. І він це сприйняв із самоіронією," – поділився Грейсі.

Для українського прокату дубляж ролей братів Галлахерів із гурту Oasis виконали співак Ostrovskyi та співзасновник МУЗВАР Олексій Донцов.

Вікторія Кагаловська Фото: Максим Лісовой

Лала Цукерман Фото: Максим Лісовой

Tom Soda Фото: Максим Лісовой

Антоніна Фото: Максим Лісовой

Геля Зозуля Фото: Максим Лісовой

Анна Малиновська Фото: Максим Лісовой

Тетяна Карікова Фото: Максим Лісовой

Макс Кірєєв Фото: Максим Лісовой

Ostrovskyi Фото: Максим Лісовой

Аліна Гніденко Фото: Максим Лісовий

Ostrovskyi, Тетяна Карікова, Олексій Донцов Фото: Максим Лісовий

Анна Добриднєва Фото: Максим Лісовий

Влада Дедкова Фото: Максим Лісовий

Ірина Слюнько, блогерка Антоніна, Мілла Кузнєцова Фото: Максим Лісовий

Tom Soda Фото: Максим Лісовой

Оксана Андрієць Фото: Максим Лісовий

Поліна Ніколаєнко Фото: Максим Лісовий

Ігор Мотін Фото: Максим Лісовий

з права Олена Шершньова Фото: Максим Лісовий

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра психологічного трилера "Єретик".

Крім цього, Фокус писав, що Макс Барських виступив у Києві в образі Святого Миколая.