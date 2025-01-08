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Стиль життя

Вадим Олійник з'явився на прем'єрі фільму "Роббі Вільямс: Better Man" (фоторепортаж)

Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості,
Фото: Максим Лісовий | Вадим Олійник

Допрем'єрний показ "Роббі Вільямс: Better Man" зібрав зірок у Києві! Байопік про легендарного артиста, знятий Майклом Грейсі.

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Співак Вадим Олійник, співачка Геля Зозуля та Анна Добриднєва, а також інші зіркові гості побували на допрем'єрному показі довгоочікуваного байопіку "Роббі Вільямс: Better Man", присвяченого легендарному артисту. Подія відбулася 7 січня у столичному кінотеатрі "Планета Кіно" в РЦ Blockbuster. Фокус відвідав івент.

"Роббі Вільямс: Better Man" вже отримав схвальні відгуки критиків. Картина увійшла до шортлиста "Оскар" у категоріях "Найкращі візуальні ефекти" та "Найкраща оригінальна пісня", а також має номінації на "Золотий глобус" і Critics Choice Awards. На Rotten Tomatoes рейтинг фільму становить 90%.

Постановником стрічки став Майкл Грейсі, відомий як режисер хітового мюзиклу "Найвеличніший шоумен" та продюсер біографії Елтона Джона "Рокетмен". У цьому проєкті Грейсі вирішив унікально відобразити Роббі Вільямса, представивши його в образі голосної двоногої шимпанзе. За словами режисера, це символізує втрату звичайного людського обличчя в умовах глобальної слави.

"Роббі спитав: 'Я буду левом, правда?' На що я відповів: 'Ні, ти – мавпа'. І він це сприйняв із самоіронією," – поділився Грейсі.

Для українського прокату дубляж ролей братів Галлахерів із гурту Oasis виконали співак Ostrovskyi та співзасновник МУЗВАР Олексій Донцов.

Вікторія Кагаловська, Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Вікторія Кагаловська
Фото: Максим Лісовой
Лала Цукерман Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Лала Цукерман
Фото: Максим Лісовой
Tom Soda Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Tom Soda
Фото: Максим Лісовой
Антоніна Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Антоніна
Фото: Максим Лісовой
Геля Зозуля Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Геля Зозуля
Фото: Максим Лісовой
Анна Малиновська Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Анна Малиновська
Фото: Максим Лісовой
Тетяна Карікова Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Тетяна Карікова
Фото: Максим Лісовой
Макс Кірєєв Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Макс Кірєєв
Фото: Максим Лісовой
Ostrovskyi Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Ostrovskyi
Фото: Максим Лісовой
Аліна Гніденко Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Аліна Гніденко
Фото: Максим Лісовий
Ostrovskyi, Тетяна Карікова, Олексій Донцов Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Ostrovskyi, Тетяна Карікова, Олексій Донцов
Фото: Максим Лісовий
Анна Добриднєва Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Анна Добриднєва
Фото: Максим Лісовий
Влада Дедкова Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Влада Дедкова
Фото: Максим Лісовий
Ірина Слюнько, блогерка Антоніна, Мілла Кузнєцова Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Ірина Слюнько, блогерка Антоніна, Мілла Кузнєцова
Фото: Максим Лісовий
Tom Soda Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Tom Soda
Фото: Максим Лісовой
Оксана Андрієць Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Оксана Андрієць
Фото: Максим Лісовий
Поліна Ніколаєнко Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Поліна Ніколаєнко
Фото: Максим Лісовий
Ігор Мотін Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
Ігор Мотін
Фото: Максим Лісовий
з права Олена Шершньова Роббі Вільямс Better Man, прем'єра в Києві, український прокат, зіркові гості, Fullscreen
з права Олена Шершньова
Фото: Максим Лісовий

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла прем'єра психологічного трилера "Єретик".

Крім цього, Фокус писав, що Макс Барських виступив у Києві в образі Святого Миколая.