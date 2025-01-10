58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом: детали

У актера и модели Нары Баптисты родился сын. Пока его имя неизвестно, однако, по словам папы, малыш полон здоровья и любви.

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58-летний французский актер Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом. Об этом звезда фильма "Черный лебедь" сообщил в своем Instagram.

У Касселя и его юной возлюбленной, 28-летней бразильской модели Нары Баптисты, родился сын, имя которого пока неизвестно.

"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак в мире", — написал актер.

Судя по локации поста, роды Нары Баптисты прошли в Париже.

Венсан Кассель снова стал отцом

Ребенок стал четвертым для Венсана Касселя. В свое время Моника Беллуччи родила ему дочерей Деву и Леони. А вторая жена француза Тина Кунаки родила девочку Амазонию.

Для Нары ребенок стал первенцем. О ее отношениях со старшим на 30 лет актером стало известно в 2023. В апреле того же года он развелся с моделью Тиной Кунаки. Сейчас пара еще не жената, однако уже не скрывает свой роман и даже выходила вместе на публику.

В сентябре 2024 года Нара Баптиста публично объявила о первой беременности.

"Мама ждет тебя", — написала юная возлюбленная Венсана Касселя.

Нара Баптиста

Напомним, Нара Баптиста показала "беременные" кадры.

Также Фокус писал о совместном появлении Венсана Касселя и Нары Баптисты на публике.