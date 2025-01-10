58-річний Венсан Кассель вчетверте став батьком: деталі

В актора та моделі Нари Баптісти народився син. Поки його імʼя невідоме, проте, за словами тата, малюк сповнений здоровʼя та любові.

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58-річний французький актор Венсан Кассель учетверте став батьком. Про це зірка фільму "Чорний лебідь" повідомив у своєму Instagram.

У Касселя та його юної коханої, 28-річної бразильської моделі Нари Баптісти, народився син, імʼя якого поки невідоме.

"Вгадайте, хто народився 7 січня 2025 року.. Уже розумний, сповнений здоров'я, любові і поезії. Найкрутіший чувак у світі", — написав актор.

Судячи з локації посту, пологи Нари Баптісти пройшли в Парижі.

Венсан Кассель знову став батьком

Дитина стала четвертою для Венсана Касселя. Свого часу Моніка Беллуччі народила йому доньок Деву та Леоні. А друга дружина француза Тіна Кунакі народила дівчинку Амазонію.

Для Нари дитина стала первістком. Про її роман зі старшим на 30 років актором стало відомо у 2023. У квітні того ж року він розлучився з моделлю Тіною Кунакі. Наразі пара ще не одружена, проте вже не приховує свій роман та навіть виходила разом на публіку.

У вересні 2024 Нара Баптіста публічно оголосила про першу вагітність.

"Мама чекає на тебе", — написала юна кохана Венсана Касселя.

Нара Баптіста

Нагадаємо, Нара Баптіста показала "вагітні" кадри.

Також Фокус писав про спільну появу Венсана Касселя та Нари Баптісти на публіці.