Новый Дракула: рецензия на фильм "Носферату" с дочерью Джонни Деппа

Поклонники готического хоррора смогут увидеть вампирскую картину с первых дней 2025 года.

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В украинских кинотеатрах стартовал показ римейка классического готического хоррора 1922-го года "Носферату. Симфония ужаса" Фридриха Вильгельма Мурнауа – "Носферату". В начале прошлого века фильм ужасов по мотива "Дракулы" Брэма Стокера снимали немцы, которые переименовали всех героев и заменили локации событий. Только Трансильвания и суть сюжета остались неизменными.

Главные роли в картине исполнили Лили-Роуз Депп и Билл Скарсгард, а в актерский состав также вошли Николас Холт, Эмма Коррин, Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дефо. Снял фильм американский режиссер Роберт Эггерс ("Маяк", "Ведьма"). Фокус уже посмотрел ленту и рассказывает о ней.

О чем фильм "Носферату" 2025 с Лили-Роуз Депп

В центре сюжета – юная Эллен (Лили-Роуз Депп), которая выходит замуж за своего возлюбленного, маклера Томаса Хаттера (Николас Холт), и брак приносит ей временную передышку от кошмаров, завладевших ею много лет назад. Совместная жизнь супругов в маленьком немецком городке в 1838 году бедная, но счастливая. Но по окончании медового месяца Томас, желающий обеспечить свою любимую жену, едет в компании потенциального работодателя герра Нока в командировку в Трансильванию, чтобы заняться делами разрушенного особняка в портовом гордке Визборге, в котором заинтересован "очень старый и эксцентричный" клиент, который, как замечает Нок, "стоит одной ногой в могиле".

Тем временем Эллен переезжает пожить к своей подруге Анне Хардинг (Эмма Коррин) и ее предприимчивому мужу Фридриху (Аарон Тейлор-Джонсон). Оставшись без Томаса, случайно молодая женщина вызывает древнее зло, обитающее в замке в Карпатах, – граф Орлок (Билл Скарсгард) просыпается от многовекового сна на зов девушки. Кровососущий демон вторгается в сны юной особы: его тень видна на распростертом теле Эллен, когда она спит.

Украинский трейлер на фильм "Носферату" 2025

Довольно скоро ночные кошмары, мучившие Эллен раньше, возвращаются. В растерянности друзья начинают лечить ее "болезнь", приковывая девушку к кровати и затягивая корсет. По мере того, как усиливаются страшные симптомы Эллен, местный психиатр, доктор Сиверс, обращается к своему отвергнутому научным миром коллеге Альбину Эберхарту фон Францу (Уиллем Дефо) за помощью. Опальный доктор известен своей увлеченностью оккультизмом и нетрадиционными взглядами на медицину.

Зрители соскучились по фильмам о вампирах

Безусловно, Роберт Эггерс создал проект в своем жанре, которых давно не было на экранах кинотеатров, и поклонники классических хорроров сильно изголодались, пересматривая фильм Френсиса Форда Копполы 1992 года, которому было почти не с чем конкурировать.

Если говорить об эмоциональном фоне картины, то он действительно провоцирует страх и напряжение все 123 минуты. Мрачно-томная атмосфера, леденящее музыкальное сопровождение, степенный темп развития событий, холод, исходящий, кажется, из глубины экрана, темные оттенки общей картины — все это, как внезапно падающая на сознание темнота, готовая извлечь из глубины души и сознания все страхи и тяжелые воспоминания.

В принципе, жанр готического хоррора подразумевает эти умонастроения и ощущения во время просмотра, но мало кому удается создать качественную атмосферность и передать ее зрителю в нужном эмоциональном контексте. Добавьте сюда потрясающую детализацию каждого образа, точнейшее следование оригинальному произведению и другие фирменные приемы Эггерса, – и вы получите потенциальную классику, которой уже прочат место в списке лучших хорроров.

Что касается исполнительницы главной роли Лили-Роуз Депп, то дочь знаменитого актера, безусловно, растет как актриса, и это бросается в глаза. Образ эмоционально неустойчивой особы, склонной к паникам и истерии, хорошо удался звезде не самого удачного "Идола". Можно констатировать: роль Эллен для актрисы стала новой ступенькой в актерской карьере.

Ранее Фокус писал рецензию на второй сезон сериала "Игра в кальмара".