Новий Дракула: рецензія на фільм "Носферату" з дочкою Джонні Деппа

Шанувальники готичного хорору зможуть побачити вампірську картину з перших днів 2025 року.

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В українських кінотеатрах стартував показ римейка класичного готичного горору 1922-го року "Носферату. Симфонія жаху" Фрідріха Вільгельма Мурнауа — "Носферату". На початку минулого століття фільм жахів за мотивом "Дракули" Брема Стокера знімали німці, які перейменували всіх героїв і замінили локації подій. Тільки Трансільванія і суть сюжету залишилися незмінними.

Головні ролі в картині виконали Лілі-Роуз Депп і Білл Скарсгард, а до акторського складу також увійшли Ніколас Голт, Емма Коррін, Аарон Тейлор-Джонсон і Віллем Дефо. Зняв фільм американський режисер Роберт Еггерс ("Маяк", "Відьма"). Фокус уже подивився стрічку і розповідає про неї.

Про що фільм "Носферату" 2025 з Лілі-Роуз Депп

У центрі сюжету — юна Еллен (Лілі-Роуз Депп), яка виходить заміж за свого коханого, маклера Томаса Гаттера (Ніколас Голт), і шлюб приносить їй тимчасовий перепочинок від жахіть, що заволоділи нею багато років тому. Спільне життя подружжя в маленькому німецькому містечку 1838 року бідне, але щасливе. Але після закінчення медового місяця Томас, який бажає забезпечити свою кохану дружину, їде в компанії потенційного роботодавця герра Нока у відрядження до Трансільванії, щоб зайнятися справами зруйнованого маєтку в портовому містечку Візборзі, в якому зацікавлений "дуже старий і ексцентричний" клієнт, який, як зауважує Нок, "стоїть однією ногою в могилі".

Тим часом Еллен переїжджає пожити до своєї подруги Анни Гардінг (Емма Коррін) та її заповзятливого чоловіка Фрідріха (Аарон Тейлор-Джонсон). Залишившись без Томаса, випадково молода жінка викликає стародавнє зло, що мешкає в замку в Карпатах, — граф Орлок (Білл Скарсгард) прокидається від багатовікового сну на поклик дівчини. Кровосисний демон вторгається в сни юної особи: його тінь видно на розпростертому тілі Еллен, коли вона спить.

Український трейлер на фільм "Носферату" 2025 року

Досить скоро нічні кошмари, що мучили Еллен раніше, повертаються. У розгубленості друзі починають лікувати її "хворобу", приковуючи дівчину до ліжка і затягуючи корсет. У міру того, як посилюються страшні симптоми Еллен, місцевий психіатр, доктор Сіверс, звертається до свого знехтуваного науковим світом колеги Альбіна Еберхарта фон Франца (Віллем Дефо) по допомогу. Опальний доктор відомий своєю захопленістю окультизмом і нетрадиційними поглядами на медицину.

Глядачі скучили за фільмами про вампірів

Безумовно, Роберт Еггерс створив проєкт у своєму жанрі, яких давно не було на екранах кінотеатрів, і шанувальники класичних хорорів сильно зголодніли, переглядаючи фільм Френсіса Форда Копполи 1992 року, якому було майже ні з чим конкурувати.

Якщо говорити про емоційне тло картини, то воно дійсно провокує страх і напругу всі 123 хвилини. Похмуро-томна атмосфера, моторошний музичний супровід, статечний темп розвитку подій, холод, що виходить, здається, з глибини екрану, темні відтінки загальної картини — все це, як темрява, що раптово падає на свідомість і готова витягти з глибини душі та свідомості всі страхи і важкі спогади.

У принципі, жанр готичного хорору передбачає ці умонастрої і відчуття під час перегляду, але мало кому вдається створити якісну атмосферність і передати її глядачеві в потрібному емоційному контексті. Додайте сюди приголомшливу деталізацію кожного образу, точне дотримання оригінального твору та інші фірмові прийоми Еґґерса, — і ви отримаєте потенційну класику, якій вже пророкують місце в списку найкращих хорорів.

Що стосується виконавиці головної ролі Лілі-Роуз Депп, то дочка знаменитого актора, безумовно, росте як актриса, і це впадає в очі. Образ емоційно нестійкої особи, схильної до панік та істерії, добре вдався зірці не найвдалішого "Ідола". Можна констатувати: роль Еллен для актриси стала новою сходинкою в акторській кар'єрі.

Раніше Фокус писав рецензію на другий сезон серіалу "Гра в кальмара".