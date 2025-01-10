Известная украинская певица и ее семья эвакуируются из-за масштабного пожара в Лос-Анджелесе

Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес, продолжаются уже несколько дней и наносят большие разрушения в регионе. Огонь приближается к густонаселенным районам, ставя под угрозу жизни и дома сотен тысяч людей.

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Украинская певица Мика Ньютон, которая уже несколько лет живет в США, вышла на связь с фанами и поделилась последствиями стихийного бедствия. У себя в инстаграм она показала кадры из наиболее пострадавшего района Пасифик-Палисейдс.

Певица рассказала, что, к счастью, ей и ее мужу, Крису Сааведри, не пришлось эвакуироваться.

Артистка выразила благодарность за поддержку и заверила, что сейчас находится в безопасном районе.

"Спасибо всем за связь. Мы в безопасности и благодарны за то, что нам не нужно было эвакуироваться. Пожалуйста, молитесь за Лос-Анджелес," — написала Мика.

Однако впоследствии Ньютон сообщила, что из-за приближения огня ее семья вынуждена эвакуироваться. Певица поделилась переживаниями, отметив, что это ощущается как страшный сон: "Вся наша семья прямо сейчас должна эвакуироваться. Это все, будто в страшном сне, но наяву".

Мика Ньютон Мика Ньютон

Лесные пожары в Калифорнии: тысячи домов уничтожены, количество погибших возросло

Лесные пожары в Лос-Анджелесе, Калифорния, вызвали значительные разрушения. Огонь уничтожил тысячи домов, а количество погибших возросло до 10 человек.

По данным Reuters, пять пожаров продолжают полыхать уже третью ночь из-за сильных сухих ветров из пустыни. Пожары Palisades, что между Санта-Моникой и Малибу, и Eaton на востоке возле Пасадены стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Огонь охватил более 13,75 тысяч гектаров.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что количество погибших может увеличиться.

"Это выглядит так, будто на эти районы сбросили атомную бомбу", — отметила она.

Оценки экономических потерь от пожара достигают 150 миллиардов долларов, по данным компании AccuWeather. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что город уже готовится к восстановлению.

Отметим, что 8 января в Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. Огонь повредил и элитные районы Лос-Анджелеса, популярные среди голливудских знаменитостей. Из-за масштабных лесных пожаров президент США Джо Байден отменил свой визит в Италию.

Напомним, ранее мы писали, что украинский актер Дмитрий Ступка прокомментировал, пострадал ли он от стихии в Лос-Анджелесе.

Кроме этого, Фокус писал, что кота Ребел Уилсон эвакуировали из района, где бушевал пожар.