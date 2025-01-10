Відома українська співачка та її родина евакуюються через масштабну пожежу в Лос-Анджелесі

Лісові пожежі, що охопили Лос-Анджелес, тривають вже кілька днів і завдають великих руйнувань у регіоні. Вогонь наближається до густонаселених районів, ставлячи під загрозу життя та будинки сотень тисяч людей.

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Українська співачка Міка Ньютон, яка вже кілька років живе в США, вийшла на зв'язок з фанами та поділилася наслідками стихійного лиха. У себе в інстаграм вона показала кадри з найбільш постраждалого району Пасіфік-Палісейдс.

Співачка розповіла, що, на щастя, їй і її чоловікові, Крісу Сааведрі, не довелося евакуюватися.

Артистка висловила подяку за підтримку та запевнила, що зараз перебуває в безпечному районі.

"Дякую всім за зв'язок. Ми в безпеці і вдячні за те, що нам не потрібно було евакуюватися. Будь ласка, моліться за Лос-Анджелес," — написала Міка.

Однак згодом Ньютон повідомила, що через наближення вогню її родина змушена евакуюватися. Співачка поділилася переживаннями, зазначивши, що це відчувається як страшний сон: "Вся наша родина просто зараз має евакуюватися. Це все, ніби у страшному сні, але наяву".

Міка Ньютон Міка Ньютон

Лісові пожежі у Каліфорнії: тисячі будинків знищено, кількість загиблих зросла

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, спричинили значні руйнування. Вогонь знищив тисячі будинків, а кількість загиблих зросла до 10 осіб.

За даними Reuters, п’ять пожеж продовжують палахкотіти вже третю ніч через сильні сухі вітри з пустелі. Пожежі Palisades, що між Санта-Монікою і Малібу, та Eaton на сході біля Пасадени стали найбільш руйнівними в історії Лос-Анджелеса. Вогонь охопив понад 13,75 тисяч гектарів.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна повідомив, що кількість загиблих може збільшитися.

"Це виглядає так, ніби на ці райони скинули атомну бомбу", — зазначила вона.

Оцінки економічних втрат від пожежі досягають 150 мільярдів доларів, за даними компанії AccuWeather. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, що місто вже готується до відновлення.

Зазначимо, що 8 січня в Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан. Вогонь пошкодив і елітні райони Лос-Анджелеса, популярні серед голлівудських знаменитостей. Через масштабні лісові пожежі президент США Джо Байден скасував свій візит до Італії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що український актор Дмитро Ступка прокоментував, чи постраждав він від стихії в Лос-Анджелесі.

Крім цього, Фокус писав, що кота Ребел Вілсон евакуювали з району, де вирувала пожежа.