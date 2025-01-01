Раки, Весы, Рыбы и Козероги: Таро-прогноз самых богатых знаков января 2025 года Змеи

Вытаскиваем карты самых финансово успешных знаков Зодиака в первый месяц 2025 года. Кому повезет в денежных делах в начале года Змеи.

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Украинцы встретили Новый 2025 год Змеи и вошли в новый месяц — первый месяц года — январь. Разбираемся, кому из представителей Зодиакального круга удастся сохранять финансовый баланс и преумножать ресурсы.

Рак в январе 2025 года Змеи

Рак в январе 2025 года Змеи Фото: Getty Images

Аркан 6 Жезлов

Ракам удастся восстановить финансовый канал и даже его прокачать. Карта говорит о победном положении для представителей знака. Появление покровителей, новые договора, новые идеи и партнерство. Одним словом — положение победителей.

За что бы вы ни брались — вам будет везти и приносить неплохие дивиденды. Да и вообще — будете производить впечатление.

Весы в январе 2025 года Змеи

Весы в январе 2025 года Змеи

Аркан Влюбленные

Указывает на важные союзы, контракты, партнерства. Месяц январь 2025 будет посвящен выстраиванию отношений и дипломатии, которая так близка родившимся под знаком Весы. Многие могут наладить личную жизнь или просто встретить родственную душу для общения. Кому-то неизбежно повезет с романтикой.

Козерог в январе 2025 года Змеи

Козерог в январе 2025 года Змеи

Аркан Колесница

Новые достижения, поездки, прорывные ситуации, переход на новый уровень. Перспективные идеи для сферы финансов. Похоже, Козерогов уже никто не остановит в желании достигать. Возможны финансово перспективные командировки или релокация в другой город или страну.

Рыбы в январе 2025 года Змеи

Аркан Король Пентаклей

У Рыб просто будет все отлично с финансами: богатые поклонники для женщин и хорошие бизнес-партнеры или начальники для мужчин. Месяц обещает вам финансовое благоденствие и счастье. Конечно, нельзя полностью полагаться только на прогноз и следует действовать, но перспективные очень радужные для представителе водного знака. Это может быть обусловлено тем, что Венера перешла в ваш знак и пробудет там до 3 февраля 2025 года. У вас целый месяц форы!

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