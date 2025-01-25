5 лучших мини-сериалов-триллеров Netflix, которые можно посмотреть за одни выходные

Эти 5 триллеров Netflix заставят вас приклеиться к экрану.

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Иногда нет ничего лучше, чем сесть на диван в ленивый выходной день, включить Netflix (или любой из лучших потоковых сервисов) и пробежаться по всему мини-сериалу. Об этом пишет tomsguide.com.

Иногда вам просто хочется на несколько часов погрузиться в извилистую — и, честно говоря, часто в некотором роде мелодраматическую — историю и присоединиться к героям этого шоу в любой дикой поездке, в которую вас может отправить сериал.

Netflix является домом для огромного количества шоу, которые соответствуют именно этому требованию и были разработаны с учетом модели потреления. Ниже мы выбрали пять отличных мини-сериалов-триллеров Netflix, которые вы можете легко просмотреть, независимо от того, ищете ли вы смелую драму, шпионские триллеры или что-то с научно-фантастическим уклоном.

"Тела" 2023

"Тела" — это мини-сериал, меняющий жанры, основанный на графическом романе Си Спенсера, который вам почти наверняка захочется подсесть. Он состоит из восьми часовых эпизодов, но если вы хоть немного похожи на меня, вам захочется увидеть, как разворачивается эта тайна.

По своей сути полицейский процессуальный фильм, включающий в себя элементы исторической драмы, научной фантастики и детективных убийств, "Тела" начинается с того, что детектив находит труп после погони в современном Лондоне. Когда она начинает расследовать это дело, ее путешествие повторяет путешествие трех других детективов из разных периодов времени (1890, 1941, 2023 и 2053 годы), каждый из которых ищет правду об одной и той же жертве.

"Бодкин" 2024

"Бодкин" — это сериал из семи частей, частично детективный, частично комедийный и создающий энергичную и забавную атмосферу. История повествует о решительной журналистке-расследователе Дав (Шивон Каллен), которая попадает в неприятную ситуацию на работе. Пока она разбирается с делами, редактор Дав отправляет ее в ирландский город Бодкин.

Там Дав неохотно формирует сомнительное трио с ведущим криминальным подкастером Гилбертом (Уилл Форте) и его способной помощницей Эмми (Робин Кара) для нового проекта, который должен держать ее подальше от всеобщего внимания. Расследуя исчезновения, произошедшие несколько десятилетий назад, наша команда вскоре понимает, что может раскопать гораздо большую историю, чем они думали сначала.

"Обмани меня однажды" 2023

Имя Харлана Кобена практически является синонимом триллера, и невероятно популярный "Обмани меня однажды" (один из самых просматриваемых сериалов Netflix за всю историю) показывает, почему. В этом запутанном триллере рассказывается о Майе (Мишель Киган), овдовевшей бывшей солдатке, которая однажды замечает своего, по-видимому, вполне живого мужа Джо (Ричард Армитидж) на камере няни в гостях у их дочери.

Естественно, Майя начинает искать ответы… и ее поиски правды совпадают с поисками ее племянницы и племянника, которые ищут правду об убийстве своей матери, Клэр Уокер, и им предстоит раскрыть связь между ними.

"Измена" 2022

Не можете дождаться, чтобы увидеть Чарли Кокса в действии в "Сорвиголове: Рожденный заново"? Хотите быстрый шпионский триллер, который можно посмотреть за несколько часов? Вам нужно дать шанс сериалу "Измена".

Стилизованный Netflix как "восхитительно темная доза британского шпионажа", "Измена" представляет собой извилистый шпионский триллер, в центре которого находится золотой мальчик МИ-6 Адам Лоуренс (Кокс). Расследование убийства и прежних отношений Адама с российским шпионом вызывает у него подозрения, и внезапно его лояльность подвергается проверке, многие секреты грозят раскрыться.

"Кто такая Эрин Картер" 2023

Мечтаете о поездке в солнечные края? "Кто такая Эрин Картер?" это мини-сериал для вас. В этом триллере рассказывается о поездке учителя британского происхождения в Испанию, где Эрин (Эвин Ахмад) уже несколько лет живет со своей приемной дочерью.

Однажды она и ее дочь стали жертвами вооруженного ограбления супермаркета, где Эрин использует неожиданные и высокоэффективные боевые навыки, чтобы уничтожить одного из нападавших.

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