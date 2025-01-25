5 найкращих міні-серіалів-трилерів Netflix, які можна подивитися за одні вихідні

Ці 5 трилерів Netflix змусять вас приклеїтися до екрана.

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Іноді немає нічого кращого, ніж сісти на диван у ледачий вихідний день, увімкнути Netflix (або будь-який із найкращих потокових сервісів) і пробігтися по всьому мінісеріалу. Про це пише tomsguide.com.

Іноді вам просто хочеться на кілька годин зануритися у звивисту — і, чесно кажучи, часто до певної міри мелодраматичну — історію і приєднатися до героїв цього шоу в будь-якій дикій поїздці, в яку вас може відправити серіал.

Netflix є домом для величезної кількості шоу, які відповідають саме цій вимозі і були розроблені з урахуванням моделі споживання. Нижче ми вибрали п'ять чудових міні-серіалів-трилерів Netflix, які ви можете легко переглянути, незалежно від того, чи шукаєте ви сміливу драму, шпигунські трилери або щось із науково-фантастичним ухилом.

"Тіла" 2023

"Тіла" — це міні-серіал, що змінює жанри, заснований на графічному романі Сі Спенсера, який вам майже напевно захочеться підсісти. Він складається з восьми годинних епізодів, але якщо ви хоч трохи схожі на мене, вам захочеться побачити, як розгортається ця таємниця.

За своєю суттю поліцейський процесуальний фільм, що містить елементи історичної драми, наукової фантастики та детективних вбивств, "Тіла" починається з того, що детектив знаходить труп після погоні в сучасному Лондоні. Коли вона починає розслідувати цю справу, її подорож повторює подорож трьох інших детективів з різних періодів часу (1890, 1941, 2023 і 2053 роки), кожен з яких шукає правду про одну і ту ж жертву.

"Бодкін" 2024

"Бодкін" — це серіал із семи частин, частково детективний, частково комедійний, що створює енергійну і кумедну атмосферу. Історія оповідає про рішучу журналістку-розслідувачку Дав (Шивон Каллен), яка потрапляє в неприємну ситуацію на роботі. Поки вона розбирається зі справами, редактор Дав відправляє її в ірландське місто Бодкін.

Там Дав неохоче формує сумнівне тріо з провідним кримінальним подкастером Гілбертом (Вілл Форте) і його здібною помічницею Еммі (Робін Кара) для нового проєкту, що має тримати її подалі від загальної уваги. Розслідуючи зникнення, що сталися кілька десятиліть тому, наша команда незабаром розуміє, що може розкопати значно більшу історію, ніж вони думали спочатку.

"Обмани мене одного разу" 2023

Ім'я Гарлана Кобена практично є синонімом трилера, і неймовірно популярний "Обдури мене одного разу" (один із найпопулярніших серіалів Netflix за всю історію) показує, чому. У цьому заплутаному трилері розповідається про Маю (Мішель Кіган), вдівствуючу колишню солдатку, яка одного разу помічає свого, мабуть, цілком живого чоловіка Джо (Річард Армітідж) на камері няні в гостях у їхньої доньки.

Природно, Майя починає шукати відповіді... і її пошуки правди збігаються з пошуками її племінниці та племінника, які шукають правду про вбивство своєї матері, Клер Вокер, і їм належить розкрити зв'язок між ними.

"Зрада" 2022

Не можете дочекатися, щоб побачити Чарлі Кокса в дії в "Шибайголові: Народжений заново"? Хочете швидкий шпигунський трилер, який можна подивитися за кілька годин? Вам потрібно дати шанс серіалу "Зрада".

Стилізований Netflix як "чудово темна доза британського шпигунства", "Зрада" є звивистим шпигунським трилером, у центрі якого перебуває золотий хлопчик МІ-6 Адам Лоуренс (Кокс). Розслідування вбивства і колишніх стосунків Адама з російським шпигуном викликає у нього підозри, і раптово його лояльність піддається перевірці, багато секретів загрожують розкритися.

"Хто така Ерін Картер" 2023

Мрієте про поїздку в сонячні краї? "Хто така Ерін Картер?" це міні-серіал для вас. У цьому трилері розповідається про поїздку вчителя британського походження до Іспанії, де Ерін (Евін Ахмад) уже кілька років живе зі своєю прийомною донькою.

Одного разу вона та її донька стали жертвами збройного пограбування супермаркету, де Ерін використовує неочікувані та високоефективні бойові навички, щоб знищити одного з нападників.

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