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Стиль жизни

"Непоправимо поврежденная": дизайнер шляпы Мелании Трамп рассказал, как создал новый аксессуар за четыре дня

Шляпа Мелании Трамп на инаугурации президента США
Фото: Getty | Шляпа Мелании Трамп на инаугурации президента США 2025

Первый вариант шляпки для инаугурационного образа Мелании Трамп непоправимо пострадал и замялся. Пришлось быстро выходить из положения.

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Эрик Джавитс, дизайнер и создатель шляпы-канотье, которую Мелания Трамп носила на инаугурации своего мужа, президента Дональда Трампа в понедельник 20 января 2025 года, раскрыл значение этого головного убора. Об этом пишет yahoo.

Мелания Трамп на инаугурации президента США 2025 фото Fullscreen
Мелания Трамп на инаугурации президента США 2025
Фото: Getty

"Я думаю, это время некоторой сдержанности, и это действительно своего рода поворотный момент к более консервативным ценностям", — сказал Джавитс ABC News. "Первая леди, вероятно, думала о протоколе и выглядела очень элегантно и в некотором смысле очень просто", — когда дело дошло до выбора шляпы, сказал Джавитс изданию. "Это по-прежнему было очень мощное визуальное послание", — добавил он.

Джавитс прокомментировал выбор первой леди аксессуара своего бренда так: "для меня было большой честью и привилегией создать шляпу, которую наша первая леди Мелания Трамп носила на инаугурационной присяге нашего 47-го президента!"

Мелания Трамп на инаугурации президента США 2025 фото Fullscreen
Мелания Трамп на инаугурации президента США 2025
Фото: Getty

"У нее есть внутренняя грация, красота и присутствие, способные превратить то, что на самом деле было очень простым, сдержанным стилем шляпы, в то, что стало вау-моментом", — добавил он. "Шляпа первой леди была сделана с любовью".

Первая версия, которую Джавитс кропотливо создал после запроса от стилиста первой леди Эрве Пьера, которой поручил Джавитс изменить одну из существующих шляп, прибыла на окончательную примерку в Нью-Йорк "непоправимо поврежденной" в мокрой и смятой коробке, рассказал он.

Джавитс создал замену всего за четыре дня.

Президенту в понедельник помешали поцеловать жену из-за широких полей шляпы.

"Я знаю, что позже будет много поцелуев", — пошутил Джавитс в интервью NBC News.

"Когда раньше женщины носили шляпы, это всегда было проблемой", — добавил он. "Но многие из них носили шляпы с большими полями, чтобы никто не пытался. Вы знаете, это была их граница.

Сам Дональд Трамп упомянул шляпу во время речи в день инаугурации, рассказав о том, как его жену чуть не сдуло из-за нее во время сильного ветра.

"Он забавный", — сказал Джавитс. "Я знаю, что она была очень хорошо закреплена на ее голове, потому что я сделал небольшую невидимую резинку сзади, а спереди было несколько петель, куда можно было прикрепить больше булавок. Поля не были такими огромными, чтобы слететь с головы. Я думаю, он просто шутил".

Ранее Фокус писал об инаугурационном бале Трампа и лучших платьях гостей события.