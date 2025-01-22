"Непоправимо поврежденная": дизайнер шляпы Мелании Трамп рассказал, как создал новый аксессуар за четыре дня

Первый вариант шляпки для инаугурационного образа Мелании Трамп непоправимо пострадал и замялся. Пришлось быстро выходить из положения.

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Эрик Джавитс, дизайнер и создатель шляпы-канотье, которую Мелания Трамп носила на инаугурации своего мужа, президента Дональда Трампа в понедельник 20 января 2025 года, раскрыл значение этого головного убора. Об этом пишет yahoo.

Мелания Трамп на инаугурации президента США 2025 Фото: Getty

"Я думаю, это время некоторой сдержанности, и это действительно своего рода поворотный момент к более консервативным ценностям", — сказал Джавитс ABC News. "Первая леди, вероятно, думала о протоколе и выглядела очень элегантно и в некотором смысле очень просто", — когда дело дошло до выбора шляпы, сказал Джавитс изданию. "Это по-прежнему было очень мощное визуальное послание", — добавил он.

Джавитс прокомментировал выбор первой леди аксессуара своего бренда так: "для меня было большой честью и привилегией создать шляпу, которую наша первая леди Мелания Трамп носила на инаугурационной присяге нашего 47-го президента!"

Мелания Трамп на инаугурации президента США 2025 Фото: Getty

"У нее есть внутренняя грация, красота и присутствие, способные превратить то, что на самом деле было очень простым, сдержанным стилем шляпы, в то, что стало вау-моментом", — добавил он. "Шляпа первой леди была сделана с любовью".

Первая версия, которую Джавитс кропотливо создал после запроса от стилиста первой леди Эрве Пьера, которой поручил Джавитс изменить одну из существующих шляп, прибыла на окончательную примерку в Нью-Йорк "непоправимо поврежденной" в мокрой и смятой коробке, рассказал он.

Джавитс создал замену всего за четыре дня.

Президенту в понедельник помешали поцеловать жену из-за широких полей шляпы.

"Я знаю, что позже будет много поцелуев", — пошутил Джавитс в интервью NBC News.

"Когда раньше женщины носили шляпы, это всегда было проблемой", — добавил он. "Но многие из них носили шляпы с большими полями, чтобы никто не пытался. Вы знаете, это была их граница.

Сам Дональд Трамп упомянул шляпу во время речи в день инаугурации, рассказав о том, как его жену чуть не сдуло из-за нее во время сильного ветра.

"Он забавный", — сказал Джавитс. "Я знаю, что она была очень хорошо закреплена на ее голове, потому что я сделал небольшую невидимую резинку сзади, а спереди было несколько петель, куда можно было прикрепить больше булавок. Поля не были такими огромными, чтобы слететь с головы. Я думаю, он просто шутил".

Ранее Фокус писал об инаугурационном бале Трампа и лучших платьях гостей события.