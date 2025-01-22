"Непоправно пошкоджена": дизайнер капелюха Меланії Трамп розповів, як створив новий аксесуар за чотири дні

Перший варіант капелюшка для інавгураційного образу Меланії Трамп непоправно постраждав і зам'явся. Довелося швидко виходити з положення.

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Ерік Джавітс, дизайнер і творець капелюха-канотьє, який Меланія Трамп носила на інавгурації свого чоловіка, президента Дональда Трампа в понеділок, 20 січня 2025 року, розкрив значення цього головного убору. Про це пише yahoo.

Меланія Трамп на інавгурації президента США 2025 року Фото: Getty

"Я думаю, це час певної стриманості, і це справді свого роду поворотний момент до більш консервативних цінностей", — сказав Джавітс ABC News. "Перша леді, ймовірно, думала про протокол і мала дуже елегантний і в деякому сенсі дуже простий вигляд", — коли справа дійшла до вибору капелюха, сказав Джавітс виданню. "Це, як і раніше, було дуже потужне візуальне послання", — додав він.

Джавітс прокоментував вибір першою леді аксесуара свого бренду так: "для мене було великою честю і привілеєм створити капелюх, який наша перша леді Меланія Трамп носила на інавгураційній присязі нашого 47-го президента!"

Меланія Трамп на інавгурації президента США 2025 року Фото: Getty

"У неї є внутрішня грація, краса і присутність, здатні перетворити те, що насправді було дуже простим, стриманим стилем капелюха, на те, що стало вау-моментом", — додав він. "Капелюх першої леді було зроблено з любов'ю".

Перша версія, яку Джавітс копітко створив після запиту від стиліста першої леді Ерве П'єра, якій доручив Джавітс змінити один з існуючих капелюхів, прибула на остаточне примірювання до Нью-Йорка "непоправно пошкодженою" в мокрій і зім'ятій коробці, розповів він.

Джавітс створив заміну всього за чотири дні.

Президенту в понеділок завадили поцілувати дружину через широкі поля капелюха.

"Я знаю, що пізніше буде багато поцілунків", — пожартував Джавітс в інтерв'ю NBC News.

"Коли раніше жінки носили капелюхи, це завжди було проблемою", — додав він. "Але багато хто з них носив капелюхи з великими полями, щоб ніхто не намагався. Ви знаєте, це була їхня межа.

Сам Дональд Трамп згадав капелюх під час промови в день інавгурації, розповівши про те, як його дружину мало не здуло через нього під час сильного вітру.

"Він кумедний", — сказав Джавітс. "Я знаю, що вона була дуже добре закріплена на її голові, тому що я зробив невелику невидиму гумку ззаду, а спереду було кілька петель, куди можна було прикріпити більше шпильок. Поля не були такими величезними, щоб злетіти з голови. Я думаю, він просто жартував".

Раніше Фокус писав про інавгураційний бал Трампа і найкращі сукні гостей події.