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Стиль життя

Мода і балет: як пройшов вечір-зустріч української співачки Олі Цибульської (фоторепортаж)

Оля Цибульська та Анна Малиновська
Оля Цибульська та Анна Малиновська

Днями в Києві відбувся зірковий коктейль української співачки Олі Цибульської з лекцією про моду від лектора багатьох культурно-просвітницьких проєктів Ігоря Кошиля.

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Фокус побував на заході.

Зустріч-натхнення розпочалася з лекції про взаємини художника Сальвадора Далі та його дружини Гали, феномен культової подружньої пари.

Ігор Кошіль Fullscreen
Ігор Кошіль

Подія продовжилася сольним виступом балерини, однієї з солісток Національної Опери України, Олександри Панченко, за яким послідував невеликий балетний майстер-клас для гостей.

Олександра Панченко Fullscreen
Олександра Панченко

Завершився вечір сольним виступом української співачки Олі Цибульської, під час якого артистка виконала свої нові композиції та вже популярні хіти.

Таня Карікова, Оля Цибульська, Катя Тейлор Fullscreen
Таня Карікова, Оля Цибульська та Катя Тейлор
Оля Цибульська, Юла Fullscreen
Оля Цибульська та Юла

Модерувала подію зіркова інтерв'юерка Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк

Серед гостей події помічені Діва Монро, Діана Глостер, Марина Арістова, Катя Тейлор, Вікторія Кагаловська, Юла, Анжела Чигрин і багато інших.

Діва Монро Fullscreen
Діва Монро
Анжела Чигрин Fullscreen
Анжела Чигрин
Вікторія Кагаловська Fullscreen
Вікторія Кагаловська
Марина Арістова Fullscreen
Марина Арістова
Діана Глостер Fullscreen
Діана Глостер
Ірина Татаренко Fullscreen
Ірина Татаренко

Раніше Фокус писав, як у Києві пройшов модний бранч.