Мода і балет: як пройшов вечір-зустріч української співачки Олі Цибульської (фоторепортаж)
Днями в Києві відбувся зірковий коктейль української співачки Олі Цибульської з лекцією про моду від лектора багатьох культурно-просвітницьких проєктів Ігоря Кошиля.
Фокус побував на заході.
Зустріч-натхнення розпочалася з лекції про взаємини художника Сальвадора Далі та його дружини Гали, феномен культової подружньої пари.
Подія продовжилася сольним виступом балерини, однієї з солісток Національної Опери України, Олександри Панченко, за яким послідував невеликий балетний майстер-клас для гостей.
Завершився вечір сольним виступом української співачки Олі Цибульської, під час якого артистка виконала свої нові композиції та вже популярні хіти.
Модерувала подію зіркова інтерв'юерка Мирослава Мандзюк.
Серед гостей події помічені Діва Монро, Діана Глостер, Марина Арістова, Катя Тейлор, Вікторія Кагаловська, Юла, Анжела Чигрин і багато інших.
Раніше Фокус писав, як у Києві пройшов модний бранч.