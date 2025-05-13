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Стиль жизни

Мода и балет: как прошел вечер-встреча украинской певицы Оли Цибульской (фоторепортаж)

Оля Цибульская и Анна Малиновская
Оля Цибульская и Анна Малиновская

На днях в Киеве состоялся звездный коктейль украинской певицы Оли Цибульской с лекцией о моде от лектора многих культурно-просветительских проектов Игоря Кошиля.

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Фокус побывал на мероприятии.

Встреча-вдохновение началась с лекции о взаимоотношениях художника Сальвадора Дали и его супруги Галы, феномене культовой супружеской пары.

Игорь Кошиль Fullscreen
Игорь Кошиль

Событие продолжилось сольным выступлением балерины, одной из солисток Национальной Оперы Украины, Александры Панченко, за которым последовал небольшой балетный мастер-класс для гостей.

Александра Панченко Fullscreen
Александра Панченко

Завершился вечер сольным выступлением украинской певицы Оли Цибульской, во время которого артистка исполнила свои новые композиции и уже популярные хиты.

Таня Карикова, Оля Цибульская, Катя Тейлор Fullscreen
Таня Карикова, Оля Цибульская и Катя Тейлор
Оля Цибульская, Юла Fullscreen
Оля Цибульская и Юла

Модерировала событие звездный интервьюер Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк

В числе гостей события замечены Дива Монро, Диана Глостер, Марина Аристова, Катя Тейлор, Виктория Кагаловская, Юла, Анжела Чигрин и многие другие.

Дива Монро Fullscreen
Дива Монро
Анжела Чигрин Fullscreen
Анжела Чигрин
Виктория Кагаловская Fullscreen
Виктория Кагаловская
Марина Аристова Fullscreen
Марина Аристова
Диана Глостер Fullscreen
Диана Глостер
Ирина Татаренко Fullscreen
Ирина Татаренко

Ранее Фокус писал, как в Киеве прошел модный бранч.