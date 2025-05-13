Мода и балет: как прошел вечер-встреча украинской певицы Оли Цибульской (фоторепортаж)

На днях в Киеве состоялся звездный коктейль украинской певицы Оли Цибульской с лекцией о моде от лектора многих культурно-просветительских проектов Игоря Кошиля.

Related video

Фокус побывал на мероприятии.

Встреча-вдохновение началась с лекции о взаимоотношениях художника Сальвадора Дали и его супруги Галы, феномене культовой супружеской пары.

Игорь Кошиль

Событие продолжилось сольным выступлением балерины, одной из солисток Национальной Оперы Украины, Александры Панченко, за которым последовал небольшой балетный мастер-класс для гостей.

Александра Панченко

Завершился вечер сольным выступлением украинской певицы Оли Цибульской, во время которого артистка исполнила свои новые композиции и уже популярные хиты.

Таня Карикова, Оля Цибульская и Катя Тейлор

Оля Цибульская и Юла

Модерировала событие звездный интервьюер Мирослава Мандзюк.

Мирослава Мандзюк

В числе гостей события замечены Дива Монро, Диана Глостер, Марина Аристова, Катя Тейлор, Виктория Кагаловская, Юла, Анжела Чигрин и многие другие.

Дива Монро

Анжела Чигрин

Виктория Кагаловская

Марина Аристова

Диана Глостер

Ирина Татаренко

Ранее Фокус писал, как в Киеве прошел модный бранч.