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Стиль жизни

В центре – 18 известных украинок: в Киеве состоялся весенний модный бранч (фоторепортаж)

Елена Олар, "КВІТНУ_ТИ", проект
Фото: Пресс-служба | Елена Олар – участница проекта "КВІТНУ_ТИ"

В одном из образовательных пространств Киева состоялся модный бранч, на котором заметили почти несколько десятков трендсеттеров: Илону Гвоздеву, Елену Олар, Ксению Литвинову и других. Они рассказали свои истории расцвета в разные периоды жизни.

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Фокус побывал на мероприятии.

Среди участниц фотопроекта "КВІТНУ_ТИ" – Илона Гвоздева, Елена Олар, Маша Данилова, Ксения Литвинова, Мила Еремеева, Наталия Тур, Светлана Готочкина, Валерия Толочина, Анастасия Завадская, Анна Тульева, Екатерина Лозовицкая, Ольга Ковальчук, Алина Пухальская, Анна Малиновская, Светлана Охрименко и Лика Леонова.

Именно их фотографии будут украшать пространство и дальше вместе с историями, доступными для каждого.

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Masha Danilova
Фото: Пресс-служба
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Анжела Чигрин и Ирина Татаренко

Ведущей мероприятия выступила Ирэна Петрушина – голос события, тонко чувствующая ритм зала. Атмосферу вечера подчеркнула живая музыка в исполнении саксофониста Олеся Онищука.

проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Анна Малиновская с мужем
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Светлана Павелецкая
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Лика Леонова, Ирена Петрушина и Виктория Ференчук
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Слава Соломко
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Ксения Виноградова
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Валерия Толочина
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Юла
Мила Еремеева Fullscreen
Мила Еремеева
Олесь Онищук Fullscreen
Олесь Онищук

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