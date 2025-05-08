В центре – 18 известных украинок: в Киеве состоялся весенний модный бранч (фоторепортаж)

В одном из образовательных пространств Киева состоялся модный бранч, на котором заметили почти несколько десятков трендсеттеров: Илону Гвоздеву, Елену Олар, Ксению Литвинову и других. Они рассказали свои истории расцвета в разные периоды жизни.

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Фокус побывал на мероприятии.

Среди участниц фотопроекта "КВІТНУ_ТИ" – Илона Гвоздева, Елена Олар, Маша Данилова, Ксения Литвинова, Мила Еремеева, Наталия Тур, Светлана Готочкина, Валерия Толочина, Анастасия Завадская, Анна Тульева, Екатерина Лозовицкая, Ольга Ковальчук, Алина Пухальская, Анна Малиновская, Светлана Охрименко и Лика Леонова.

Именно их фотографии будут украшать пространство и дальше вместе с историями, доступными для каждого.

Masha Danilova Фото: Пресс-служба

Анжела Чигрин и Ирина Татаренко

Ведущей мероприятия выступила Ирэна Петрушина – голос события, тонко чувствующая ритм зала. Атмосферу вечера подчеркнула живая музыка в исполнении саксофониста Олеся Онищука.

Анна Малиновская с мужем

Светлана Павелецкая

Лика Леонова, Ирена Петрушина и Виктория Ференчук

Слава Соломко

Ксения Виноградова

Валерия Толочина

Юла

Мила Еремеева

Олесь Онищук

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