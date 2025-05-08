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Стиль життя

У центрі — 18 відомих українок: у Києві відбувся весняний модний бранч (фоторепортаж)

Олена Олар, "КВІТНУ_ТИ", проект
Фото: Пресс-служба | Олена Олар — учасниця проєкту "КВІТНУ_ТИ"

В одному з освітніх просторів Києва відбувся модний бранч, на якому помітили майже кілька десятків трендсетерів: Ілону Гвоздьову, Олену Олар, Ксенію Литвинову та інших. Вони розповіли свої історії розквіту в різні періоди життя.

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Фокус побував на заході.

Серед учасниць фотопроєкту "КВІТНУ_ТИ" — Ілона Гвоздьова, Олена Олар, Маша Данилова, Ксенія Литвинова, Міла Єремєєва, Наталія Тур, Світлана Готочкіна, Валерія Толочіна, Анастасія Завадська, Анна Тул'єва, Катерина Лозовицька, Ольга Ковальчук, Аліна Пухальська, Ганна Малиновська, Світлана Охріменко та Ліка Леонова.

Саме їхні світлини прикрашатимуть простір і далі разом з історіями, доступними для кожного.

проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Masha Danilova
Фото: Пресс-служба
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Анжела Чигрин та Ірина Татаренко

Ведучою заходу виступила Ірена Петрушина — голос події, яка тонко відчуває ритм залу. Атмосферу вечора підкреслила жива музика у виконанні саксофоніста Олеся Онищука.

проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Анна Малиновська з чоловіком
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Світлана Павелецька
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Ліка Леонова, Ірена Петрушина та Вікторія Ференчук
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Слава Соломко
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Ксенія Виноградова
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Валерія Толочина
проект "КВІТНУ_ТИ" Fullscreen
Юла
Міла Єремєєва Fullscreen
Міла Єремєєва
Олесь Онищук Fullscreen
Олесь Онищук

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