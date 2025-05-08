У центрі — 18 відомих українок: у Києві відбувся весняний модний бранч (фоторепортаж)

В одному з освітніх просторів Києва відбувся модний бранч, на якому помітили майже кілька десятків трендсетерів: Ілону Гвоздьову, Олену Олар, Ксенію Литвинову та інших. Вони розповіли свої історії розквіту в різні періоди життя.

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Фокус побував на заході.

Серед учасниць фотопроєкту "КВІТНУ_ТИ" — Ілона Гвоздьова, Олена Олар, Маша Данилова, Ксенія Литвинова, Міла Єремєєва, Наталія Тур, Світлана Готочкіна, Валерія Толочіна, Анастасія Завадська, Анна Тул'єва, Катерина Лозовицька, Ольга Ковальчук, Аліна Пухальська, Ганна Малиновська, Світлана Охріменко та Ліка Леонова.

Саме їхні світлини прикрашатимуть простір і далі разом з історіями, доступними для кожного.

Masha Danilova Фото: Пресс-служба

Анжела Чигрин та Ірина Татаренко

Ведучою заходу виступила Ірена Петрушина — голос події, яка тонко відчуває ритм залу. Атмосферу вечора підкреслила жива музика у виконанні саксофоніста Олеся Онищука.

Анна Малиновська з чоловіком

Світлана Павелецька

Ліка Леонова, Ірена Петрушина та Вікторія Ференчук

Слава Соломко

Ксенія Виноградова

Валерія Толочина

Юла

Міла Єремєєва

Олесь Онищук

Раніше Фокус писав, що Камалія і Мохаммад Захур разом з'явилися на премії YUNA 2025.