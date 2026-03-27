Сумская снялась в рискованной драме "Скамер": о чем фильм и как прошла премьера (фото)

В Киеве состоялась премьера криминальной драмы "Скамер" режиссера Дмитрия Ефремова. Известные актеры, блогеры и медийщики собрались в столичном кинотеатре "Оскар".

В широкий прокат выходит молодежная криминальная драма "Скамер" режиссера Дмитрия Ефремова. Это фильм о двух братьях из Днепра, которые до начала большой войны работали в сфере телефонного мошенничества. Их "бизнес" держался на быстрых деньгах, риске и отсутствии моральных границ, но война меняет жизнь героев.

"Мы подняли тему, которая многих заставит задуматься. Рад, что фильм наконец-то увидели зрители", — поделился Ефремов после показа.

В фильмах снялись: Ольга Сумская, Богдан Шелудяк, Алексей Горбунов и другие. Сумская играет мать двух сыновей и признается, что роль отозвалась ей лично.

"Мне очень отзывается, что современное украинское кино не боится быть смелым и говорит о важных, порой болезненных темах. Моя героиня — мать двух сыновей, она как никто чувствует, что каждое решение действительно важно", — прокомментировала Сумская.

Фото: B&H Film Distribution Company

На вечеринке заметили немало известных лиц — Елена Светлицкая, Оксана Гутцайт, Евгений Синельников, ASHYK, Таня Ли и другие.

"Скамер" уже можно посмотреть в кинотеатрах.

