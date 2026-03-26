Как штаны от старшего брата: сериал о Гарри Поттере разочаровывает с первых кадров

Наконец-то появился тизер скандального (еще до выхода!) сериала "Гарри Поттер и философский камень". Ролик опубликовали на YouTube-канале НВО и его дочернем стриминге НВО Мах.

В кадре видим знакомые сцены: маленькую каморку под лестницей, истеричную тетку на грани нервного срыва, которая зачем-то вырывает мальчику волосы, письмо из того самого Хогвартса, знакомство с Хагридом и встреча с Роном и Гермионой в поезде.

С первых кадров заметно, что создатели сериала стараются далеко не отходить от мистического духа фильма. Ну, это понятно. Если схема рабочая, то зачем ее менять? Но в таком случае возникает вакуум новизны, хотя визуально "картинка" построена в целом интересно.

Еще одна проблема: "искусственные" декорации, которым не хватает реалистичности, масштабности и объема. Хотелось бы более скрупулезной работы над деталями и меньше цифровой обработки и искусственного интеллекта. Выглядит, как пародия: штаны, унаследованные от старшего брата. Вместо того, чтобы их перекроить, взялись натягивать отжившее на новую моду.

С кастом тоже не все "Слава Богу". Доминик Маклафлин еще хоть как-то дотягивает до своей роли, а вот Арабеле Стэнтон (Гермиона) и Аластеру Стауту (Рон) откровенно не хватает опыта, актерского стиля и харизмы.

Съемки сериала сейчас проходят на студии Warner Bros. Studios Leavesden. Руководитель проекта — шоураннер Франческа Гардинер, а режиссер — Марк Майлод. Посмотрим, что из этого союза в итоге получится. Хотя особых надежд и ожиданий нет.

Премьера 1 сезона запланирована на 25 декабря, то есть как раз под Рождество. Хитрый ход конем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.