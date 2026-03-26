Як штани від старшого брата: серіал про Гаррі Поттера розчаровує з перших кадрів
НВО представив перший тизер нашумілого серіалу про Гаррі Поттера. Якщо відверто, цей проєкт виглядає, наче штани, успадковані від старшого брата. Очевидний вакуум новизни, хоча візуально "картинка" побудована доволі цікаво.
Нарешті з’явився тизер скандального (ще до виходу!) серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь". Ролик опублікували на YouTube-каналі НВО та його дочірньому стримінгу НВО Мах.
У кадрі бачимо знайомі сцени: маленьку комірчину під сходами, істеричну тітку на межі нервового зриву, яка навіщось скубе хлопчику волосся, лист із того самого Гоґвортсу, знайомство з Геґрідом та зустріч з Роном та Герміоною у потязі.Важливо
З перших кадрів помітно, що творці серіалу намагаються далеко не відходити від містичного духу фільму. Ну, це зрозуміло. Якщо схема робоча, то навіщо її міняти? Але у такому разі виникає вакуум новизни, хоча візуально "картинка" побудована загалом цікаво.
Ще одна проблема: "штучні" декорації, яким бракує реалістичності, масштабності та об’єму. Хотілося б більш скрупульозної роботи над деталями й менше цифрової обробки та штучного інтелекту. Виглядає, наче пародія: штани, успадковані від старшого брата. Замість того, щоб їх перекроїти, взялися натягувати віджите на нову моду.
З кастом теж не все "Слава Богу". Домінік Маклафлін ще хоч якось дотягує до своєї ролі, а от Арабелі Стентон (Герміона) та Аластеру Стауту (Рон) відверто бракує досвіду, акторського стилю та харизми.
Зйомки серіалу наразі проходять на студії Warner Bros. Studios Leavesden. Керівниця проєкту — шоуранерка Франческа Гардінер, а режисер — Марк Майлод. Побачимо, що з цього союзу врешті вийде. Хоча особливих надій та сподівань немає.
Прем'єра 1 сезону запланована на 25 грудня, тобто саме під Різдво. Хитрий хід конем.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.