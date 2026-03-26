Як штани від старшого брата: серіал про Гаррі Поттера розчаровує з перших кадрів

Нарешті з’явився тизер скандального (ще до виходу!) серіалу "Гаррі Поттер і філософський камінь". Ролик опублікували на YouTube-каналі НВО та його дочірньому стримінгу НВО Мах.

У кадрі бачимо знайомі сцени: маленьку комірчину під сходами, істеричну тітку на межі нервового зриву, яка навіщось скубе хлопчику волосся, лист із того самого Гоґвортсу, знайомство з Геґрідом та зустріч з Роном та Герміоною у потязі.

З перших кадрів помітно, що творці серіалу намагаються далеко не відходити від містичного духу фільму. Ну, це зрозуміло. Якщо схема робоча, то навіщо її міняти? Але у такому разі виникає вакуум новизни, хоча візуально "картинка" побудована загалом цікаво.

Відео дня

Ще одна проблема: "штучні" декорації, яким бракує реалістичності, масштабності та об’єму. Хотілося б більш скрупульозної роботи над деталями й менше цифрової обробки та штучного інтелекту. Виглядає, наче пародія: штани, успадковані від старшого брата. Замість того, щоб їх перекроїти, взялися натягувати віджите на нову моду.

З кастом теж не все "Слава Богу". Домінік Маклафлін ще хоч якось дотягує до своєї ролі, а от Арабелі Стентон (Герміона) та Аластеру Стауту (Рон) відверто бракує досвіду, акторського стилю та харизми.

Зйомки серіалу наразі проходять на студії Warner Bros. Studios Leavesden. Керівниця проєкту — шоуранерка Франческа Гардінер, а режисер — Марк Майлод. Побачимо, що з цього союзу врешті вийде. Хоча особливих надій та сподівань немає.

Прем'єра 1 сезону запланована на 25 грудня, тобто саме під Різдво. Хитрий хід конем.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.