"Робити не буде кому": поляк поскаржився на масовий виїзд українців

Деякі українці збираються виїжджати з Польщі, де ставлення до них погіршується ледь не з кожним днем. Працівники шукають кращі умови, вищу платню та соціальні гарантії.

Деяких поляків масовий виїзд українців починає турбувати, адже робітників потрібно замінювати. Оскільки самі вони працювати фізично не хочуть, доведеться залучати робочу силу з країн Близького Сходу. Які можуть бути ризики, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Громадяни України, які проживають у Польщі, можуть зробити дещо, що сильно нашкодить Польщі. Українці збираються звідси просто поїхати туди, де вдвічі менше хейту і вдвічі вища заробітна плата. Але якщо ти радієш, то даремно. Доведеться тебе засмутити", – попереджає чоловік, який позиціонує себе як підприємець.

Удар по економіці

За його словами, така тенденція серйозно вдарить по польській економіці, бо всі опиняться у важких умовах. Врешті-решт люди почнуть заробляти значно менше.

Відео дня

"Ринок просто не любить порожнечі, а нам ліньки збирати полуницю, працювати у вихідні й в нічну зміну. На місце українців прийдуть африканці та люди з кран Ближнього Сходу, які не хочуть інтегруватися в польське суспільство та не будуть вчити мову, і тоді ми всі будемо сумувати за цим прекрасним східним акцентом", – пояснює він.

Що пишуть у коментарях?

Судячи з коментарів, проблема дійсно є. Чимало українців не хочуть залишатися в Польщі саме через гнітючу атмосферу та конфлікти з місцевими.

"Я виїхала в тому році до себе додому, але до нас дуже добре ставилися, дякую всім, хто був зі мною в тяжкі часи", – пише одна з учасниць обговорення.

"Мені подобається Польща, мені подобається польський народ, мені тут добре, але через негативні коментарі, які я чую, не хочеться тут залишатися, і я почала замислюватися про переїзд до безпечнішої країни", – зазначила наступна.

"4 роки прожив у Польщі, вивчив мову, але! Щодо зарплати та ставлення до українців хотілося б, щоб було краще. Я виїхав із Польщі", – розповів про свою ситуацію інший глядач.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Креативна фотографка та матір трьох дітей Альона Медведська, виїхавши з родиною у Швейцарію після початку повномасштабного вторгнення, врешті-решт вирішила повернутися додому. За її словами, життя за кордоном має своє мінуси — насправді їх немало.

Учасниця відомого в Україні шоу "Супермама" показала, в яких реаліях живуть українські біженці. Жінка не приховувала своїх емоцій на камеру й відверто розповіла про пережите.

Оксана Ващенко після початку повномасштабного вторгенення живе та працює в Італії. Українка завела свій блог у соціальних мережах, де розповідає про стосунки, адаптацію та пошук нових можливостей.