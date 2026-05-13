"Работать будет некому": поляк пожаловался на массовый выезд украинцев

Некоторые украинцы собираются выезжать из Польши, где отношение к ним ухудшается чуть ли не с каждым днем. Работники ищут лучшие условия, более высокую зарплату и социальные гарантии.

Некоторых поляков массовый выезд украинцев начинает беспокоить, ведь рабочих нужно заменять. Поскольку сами они работать физически не хотят, придется привлекать рабочую силу из стран Ближнего Востока. Какие могут быть риски, — читайте в материале Фокуса.

"Граждане Украины, проживающие в Польше, могут сделать кое-что, что сильно навредит Польше. Украинцы собираются отсюда просто уехать туда, где вдвое меньше хейта и вдвое выше заработная плата. Но если ты радуешься, то зря. Придется тебя огорчить", — предупреждает мужчина, который позиционирует себя как предприниматель.

Удар по экономике

По его словам, такая тенденция серьезно ударит по польской экономике, потому что все окажутся в тяжелых условиях. В конце концов люди начнут зарабатывать значительно меньше.

"Рынок просто не любит пустоты, а нам лень собирать клубнику, работать в выходные и в ночную смену. На место украинцев придут африканцы и люди из кран Ближнего Востока, которые не хотят интегрироваться в польское общество и не будут учить язык, и тогда мы все будем скучать по этому прекрасному восточному акценту", — объясняет он.

Что пишут в комментариях?

Судя по комментариям, проблема действительно есть. Многие украинцы не хотят оставаться в Польше именно из-за гнетущей атмосферы и конфликтов с местными.

"Я уехала в том году к себе домой, но к нам очень хорошо относились, спасибо всем, кто был со мной в тяжелые времена", — пишет одна из участниц обсуждения.

"Мне нравится Польша, мне нравится польский народ, мне здесь хорошо, но из-за негативных комментариев, которые я слышу, не хочется здесь оставаться, и я начала задумываться о переезде в более безопасную страну", — отметила следующая.

"4 года прожил в Польше, выучил язык, но! По зарплате и отношению к украинцам хотелось бы, чтобы было лучше. Я уехал из Польши", — рассказал о своей ситуации другой зритель.

