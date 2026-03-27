Сумська знялась у ризикованій драмі "Скамер": про що фільм і як минула прем'єра (фото)

У Києві відбулася прем'єра кримінальної драми "Скамер" режисера Дмитра Єфремова. Відомі актори, блогери і медійники зібрались у столичному кінотеатрі "Оскар".

У широкий прокат виходить молодіжна кримінальна драма "Скамер" режисера Дмитра Єфремова. Це фільм про двох братів із Дніпра, які до початку великої війни працювали у сфері телефонного шахрайства. Їхній "бізнес" тримався на швидких грошах, ризику та відсутності моральних меж, та війна змінює життя героїв.

"Ми підняли тему, яка багатьох змусить замислитися. Радий, що фільм нарешті побачили глядачі", — поділився Єфремов після показу.

У фільми знялися: Ольга Сумська, Богдан Шелудяк, Олексій Горбунов та інші. Сумська грає матір двох синів і зізнається, що роль відгукнулася їй особисто.

"Мені дуже відгукується, що сучасне українське кіно не боїться бути сміливим і говорить про важливі, часом болючі теми. Моя героїня — мати двох синів, вона як ніхто відчуває, що кожне рішення справді важливе", — прокоментувала Сумська.

У Києві відбулася прем'єра кримінальної драми "Скамер"

На вечірці помітили чимало відомих облич — Олена Світлицька, Оксана Гутцайт, Євген Синельников, ASHYK, Таня Лі та інші.

"Скамер" вже можна переглянути в кінотеатрах.

