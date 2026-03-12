Кровавая борьба за семейные деньги: рецензия на фильм "Охотник за наследством"

Конечно же, большинство зрителей никогда не слышали о британском фильме "Добрые сердца и короны" 1949 года, а между тем, перед нами — как раз ремейк этой жемчужины кинематографической классики прошлого века, снятый по мотивам романа 1907 года. Но, в отличие от оригинала, действие перенесено из Англии эпохи Эдуарда VII в современный Нью-Йорк.

В итоге перед нами — динамичный комедийный триллер с виртуозным парнем Бекетом Редфеллоу в костюме от Brioni, который с ироничной улыбкой на лице убивает своих родственников, претендующих на многомиллиардное наследство старинной семьи, из завещания на которое его мать незаслуженно вычеркнули.

Трейлер фильма "Охотник за наследством" 2026

Мальчик вырос в бедности в пригороде Нью-Йорка, но получил от мамы достойное воспитание, умение вести себя и одеваться, как джентльмен, стрелять из лука, играть на фортепьяно и достойно держаться в высшем обществе.

Мама Бекета умерла рано и даже посмертно не смогла претендовать на место в семейном склепе. Перед смертью она взяла с сына обещание никогда не останавливаться в стремлении стать достойным человеком. Бекет понял ее просьбу буквально.

Глен Пауэлл в образе Бекета Редфеллоу Фото: Кадр из фильма

Восьмой наследник династии с многомиллиардным состоянием кочевал из одной приемной семьи в другую. Все эти годы он следил за жизнью своих богатых родственников, которые, как назло, совсем не умирали.

В какой-то момент Бекет находит способ приблизиться к младшему из династии и оперативно решает вопрос. Успех и легкость, с которой он прокручивает убийство, вдохновляет его двигаться вперед заданным курсом.

В процессе реализации своего "проекта" Редфеллоу знакомится с Рут (к слову, она была девушкой его убитого кузена), влюбляется в нее и пытается строить серьезные романтические отношения.

Фоном в жизни Бекета маячит Джулия (Маргарет Куолли), подруга детства, которая стремится к большому богатству и выгодному замужеству. Героиня Маргарет Коулли очаровательна, настойчива и холодна, как айсберг. В ее картине мира цель оправдывает любые средства.

Маргарет Куолли удалась роль охотницы за богатством и роскошной жизнью Фото: Кадр из видео

В целом, на протяжении повествования зрители сопереживают серийному убийце с добрым сердцем и благодушным выражением лица. С самого начала фильма мы знаем, что главный герой на чем-то все-таки попался, ведь ведет свой рассказ из тюрьмы за четыре часа до казни. Правда, он выглядит так оптимистично, словно на что-то еще надеется.

В картине серия убийств представлена в качестве инструмента для достижения мечты, и в этом мы видим базовое противоречие с установками классической морали. Бекет мстит за раннюю смерть матери из-за бедности и невозможности получить должное лечение. Он мстит за свое нищее детство и унижения во время работы в магазине мужского индпошива. Герой выходит на путь войны и, кажется, готов ее выиграть.

Фоном периодически возникают агенты ФБР, которые заметили убийства в одной династии и слегка заинтересовались происходящим. Но именно слегка, ведь много вопросов они не задают, потому что агенты — просто бюджетники, которые работают с 9:00 до 17:00.

Последний, от кого предстоит избавиться Бекету, — это его дед Уайтлоу (Эд Харрис). Именно он когда-то лишил дочь права наследовать состояние семьи и быть ее частью. Он буквально излучает превосходство и очень далек от чувства вины. Более того, он, кажется, хочет убить своего внука.

Словом, перед нами ироничный и динамичный замес с талантливыми актерами и культовым литературным произведением в своей основе. А Глен Пауэлл удачно справляется с ролью убийцы, которому очень хочется сопереживать.

