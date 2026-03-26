Дадли Дурсль вырос: каким получился фильм"Пиллион"

Заявленный жанр — романтическая комедия. Главные роли в ленте исполнили Александр Скарсгард и Гарри Меллинг (Дадли Дурсль в "Гарри Поттере"). Можно сказать с уверенностью: этот экстравагантный фильм станет понятным и близким всем, кто сталкивался с так называемым "холодным" или избегающим типом отношений.

Итак, перед нами квир-кино о БДСМ, которое, если разобраться, совсем не про это. Создатели картины ввязались в исследование динамики отношений доминантна и ведомого (того, кто в служении), которое проходит в среде и на фоне погружения в мир БДСМ-сообщества.

Трейлер фильма "Пиллион"

Нам показали несколько чересчур откровенных сцен гей-близости, но основной целью создателей было раскрыть гиперабьюзивные отношения внутри однополой пары. Впрочем, они мало чем отличаются от аналогичных отношений внутри традиционных пар.

Все, кто хоть однажды "завис" в подобного рода отношениях (даже без учета БДСМ-составляющей), без труда смогут переложить сценарий фильма на этап своей жизни. Здесь все: нарушение границ, страх близости, попытки рассмотреть уязвимую душу там, где ее, может быть, просто нет.

Герой Гарри Меллинга — Коллин — выступает на сцене паба в сочельник. Он поет в любительском ансамбле. Парень застенчив и скромен, послушный сын родителей, которые очень его любят. Его мама мечтает, что он свяжет судьбу с хорошим и заботливым парнем.

Гарри Меллинг в образе Коллина

Однако Коллин знакомится с Рэем (Александр Скарсгард) — мужественным красивым байкером и абсолютно недоступным в эмоциональном смысле персонажем. Рэй безошибочно распознает в Коллине "ген покорности".

Рэй и Коллин начинают жить вместе. Теперь Коллин ночует на коврике, готовит Рэю и, стоя, дожидается, пока тот поест, не претендует на поздравления в день рождения и вообще ни на что не претендует. Однако все это делает его живым и даже почему-то счастливым. Он все время застенчиво повторяет: "Спасибо Рэй".

Коллин зарабатывает на жизнь, выписывая штрафы на парковке. Его жизнь скучна и однообразна. У него нет друзей, а дни рождения он отмечает с родителями. Рэй врывается в его жизненное пространство с яркими эмоциональными качелями, проживанием боли и эйфории да и просто своим присутствием, на которое Коллин вряд ли мог рассчитывать. Ведь Рэй выглядит значительным, недоступным, грандиозным, самодостаточным, красивым и сильным.

У Рэя большой круг общения, есть интересные хобби (он играет на пианино и тусуется с байкерами), у него защищены личные границы. Словом, у Рэя есть все то, о чем Коллин даже мечтать не мог.

Александр Скарсгард в роли брутального Рэя

Герой Скарсгарда — тот самый хрестоматийный принц из произведений массовой культуры. А дискомфорт от его холодности и унизительное отношение в начале романа героев выглядят мелочью на фоне больших профитов от взаимодействия.

Правда, чем глубже Коллин погружается в это взаимодействие, тем больше задумывается, кто он внутри этого сценария. Готов ли он и дальше быть в роли того, кто ночует на коврике, и боится претендовать на поцелуй или одобряющий взгляд?

Мы наблюдаем за трансформацией героя Гарри Меллинга, который очень достойно продемонстрировал и свою профессиональную эволюцию актера. Парень, который стал известен благодаря не самой важной роли в "поттериане", показывает выдающиеся способности драматического артиста в сложной, многослойной и экстравагантной картине, требующей большой смелости.

"Пиллион" — фильм об абьюзе и полном нарушении личных границ

Автор романа "Пиллион" Адам Марс написал "Воспитание чувств", а режиссер Гарри Лайтон со всей дерзостью переложил творение Марса на экран, добросив туда что-то свое.

В общем, картина Лайтона — необычное путешествие, которое погрузит вас в личные размышления о самоценности, важности личных границ и расстановки приоритетов.

