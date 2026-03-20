Новый фильм с Ксенией Мишиной: обзор фильма "Вижу тебя"

О чем фильм "Вижу тебя" 2026 с Ксенией Мишиной

Итак, главный герой картины — молодой ветеран Матвей (Алексей Яровенко). Он вернулся с фронта, потеряв возможность ходить после ранения, и теперь зависим не только от кресла колесного, но и от своего старшего брата (Андрей Фединчик).

Трейлер фильма "Вижу тебя"

В какой-то момент Матвей решает сделать селфи для мамы и, включив камеру смартфона, видит красивую незнакомку. Чуть позже зрители узнают, что героиню зовут Вероникой (Ксения Мишина).

Матвей начинает наблюдать за девушкой и влюбляется в нее.

Тем временем Вероника живет своей жизнью. Она работает риелтором, ведет блог по недвижимости. У нее есть поклонник, который преподносит ей дорогие подарки, и подруга Наташа, от которой у героини нет секретов (Анна Саливанчук).

Відео дня

Пока главный герой пребывает в состоянии влюбленности, он знакомится с другой девушкой — Ритой. Та всерьез увлекается Матвеем, правда, это отнюдь не взаимно.

Чуть позже Вероника тоже начинает видеть Матвея в камере своего смартфона. Каким-то неимоверным образом девушка понимает, что парень, транслирующий странноватый контент в телефоне, — и есть ее судьба. Героиня Ксении Мишиной начинает думать, как встретиться с Матвеем, имени которого она, правда, еще не знает.

Фоном в картине на репите звучит песня MONATIK "А що?" Так что саундтрек фильма еще долго крутится в голове после просмотра.

Ленту можно смело отнести к социально значимым проектам для Украины. Сценарий поднимает вопросы адаптации и реинтеграции людей, которые возвращаются и будут возвращаться с фронта. Именно этим аспектам посвящен сюжет ленты "Вижу тебя".

Андрей Фединчик и Алексей Яровенко сыграли братьев Фото: Кадр из фильма

Правда, картина преподносит эту непростую тему в облегченной форме романтического сюжета. Но вопросы реинтеграции в социум людей, чья жизнь навсегда изменилась по вине внешних факторов, стала лейтмотивом событий и ядром сценария ленты.

Создатели фильма пытаются ответить на вопросы: может ли человек обрести счастье в момент, когда его достижение начинает казаться все менее вероятным.

