Новий фільм із Ксенією Мішиною: огляд стрічки "Бачу тебе"

Про що фільм "Бачу тебе" 2026 з Ксенією Мішиною

Отже, головний герой картини — молодий ветеран Матвій (Олексій Яровенко). Він повернувся з фронту, втративши можливість ходити після поранення, і тепер залежний не тільки від крісла колісного, а й від свого старшого брата (Андрій Фединчик).

У якийсь момент Матвій вирішує зробити селфі для мами і, увімкнувши камеру смартфона, бачить красиву незнайомку. Трохи пізніше глядачі дізнаються, що героїню звуть Веронікою (Ксенія Мішина).

Матвій починає спостерігати за дівчиною і закохується в неї.

Тим часом Вероніка живе своїм життям. Вона працює рієлторкою, веде блог з нерухомості. У неї є шанувальник, котрий дарує їй дорогі подарунки, і подруга Наташа, від якої у героїні немає секретів (Анна Саліванчук).

Поки головний герой перебуває в стані закоханості, він знайомиться з іншою дівчиною — Ритою. Та всерйоз захоплюється Матвієм, щоправда, це аж ніяк не взаємно.

Трохи згодом Вероніка теж починає бачити Матвія в камері свого смартфона. Якимось неймовірним чином дівчина розуміє, що хлопець, який транслює дивний контент у телефоні, — і є її доля. Героїня Ксенії Мішиної починає думати, як зустрітися з Матвієм, імені якого вона, щоправда, ще не знає.

Фоном у картині на репіті звучить пісня MONATIK "А що?" Тож саундтрек фільму ще довго крутиться в голові після перегляду.

Стрічку можна сміливо віднести до соціально значущих проєктів для України. Сценарій порушує питання адаптації та реінтеграції людей, які повертаються і повертатимуться з фронту. Саме цим аспектам присвячений сюжет стрічки "Бачу тебе".

Андрій Фединчик та Олексій Яровенко зіграли братів

Щоправда, картина подає цю непросту тему в полегшеній формі романтичного сюжету. Але питання реінтеграції в соціум людей, чиє життя назавжди змінилося з вини зовнішніх чинників, стало лейтмотивом подій і ядром сценарію стрічки.

Творці фільму намагаються відповісти на запитання: чи може людина знайти щастя в момент, коли його досягнення починає здаватися дедалі менш імовірним.

Раніше ми писали, чому варто подивитися фільм "Мисливець за спадщиною".

Також повідомлялося, чим здивувала Джессі Баклі в картині "Хамнет".