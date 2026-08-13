Энн Хэтэуэй воюет с динозаврами: чем примечателен фильм "Конец Оук-стрит"

На текущей неделе начался показ динамичного фантастического триллера – "Конец Оук-стрит". В главных ролях – Энн Хэтэуэй и Юэн Макгрегор. Режиссер – Роберт Митчелл ("Оно приходит за тобой").

Трейлер фильма "Конец Оук-стрит"

О чем фильм "Конец Оук-стрит" 2026 с Энн Хэтэуэй

События ленты разворачиваются в эпоху начала 1980-х годов, и по первым кадрам, атмосферу легко спутать с фильмом "Оно" или сериалом "Очень странные дела". Компания мальчишек на велосипедах в пригороде для людей со "средним" кошельком. Воскресные барбекю, тихий вайб американской провинции, простые люди, проживающие в белоснежных домах с розовыми садами. Здесь все знают друг друга и нередко ходят друг к другу в гости.

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Первые 20 минут хронометража посвящены погружению зрителей в атмосферу небольших семейных конфликтов и неспешной жизни героев в описанной выше атмосфере.

Главные герои – семья Денис и Грег (Энн Хэтэуэй и Юэн Макрегор) живут "как все", растят сына и дочь подросткового возраста и пытаются решать стандартные для любого среднего семейства вопросы: трудоустройство, образование для детей, кризис взаимоотношений.

Грег подрабатывает доставкой пиццы, что очень раздражает Денис, которая, в тайне, мечтает о совсем другом масштабе жизни. Она пишет книгу и носит рукопись на вычитку старушке редактору, живущей по соседству. Денис пишет книгу по ночам. В ней она рассказывает, что мечтает в любой момент бросить вещи в чемодан, который у нее всегда за дверью, и хлопнуть дверью своей текущей жизни.

Однажды ночью, во время сильного дождя, пригород ослепляет ярчайшая вспышка и город оказывается отрезанным от свет, воды, средств связи и… других дорог.

Теперь Оук-стрит – просто район, перенесенный в другую эпоху. В период, когда по Земле ходили динозавры.

Конец Оук-стрит наступает в прямом смысле этого слова Фото: Warner Bros.

В динозаврах Митчелла нет ничего от исторической романтики: они просто жрут все подряд! Именно в таких обстоятельствах семейству Платт предстоит выжить (или нет), а еще разобраться, как попасть домой – в свое время.

В принципе, Роберт Митчелл – известный специалист по части создать страшное "где-то там", сделать все, чтобы вы это заметили, и потом долго ожидали, каким именно окажется пугающее знание. В "Конце Оук-стрит" режиссер применил этот прием на полную мощность. Вы долго будете гадать, почему же комфортный пригород внезапно оказался отрезан от всех коммунальных благ, и почему сосед, только что отъехавший на машине от дома напротив, вернулся через пять минут в истерике.

Американсцам приходится сражаться с динозаврами Фото: Warner Bros.

Энн Хэтэуэй в роли Денис – просто великолепна. Измученная скучным бытом талантливая американка, закинувшая в быт все свои способности ради изнурительной рутины и обязанностей. Когда приходит беда, она быстро понимает, что время для фантазий закончилось и пора воевать с динозаврами за свою жизнь и жизнь ее семьи.

Супруг Денис – Грег, все еще думает, что им поможет Бог, правда, он не знает, как именно Он это сделает. В этот момент зрители понимают, что вся "анатомия" семьи Платт всегда держалась на плечах Денис.

Энн Хэтэуэй показала себя с лучшей стороны Фото: Warner Bros.

Впрочем, герою Юэна Макгрегора досталось немало комичных эпизодов, которыми фильм изобилует.

Монстры в новой картине получились пугающими. В фильме много устрашающих сюжетных поворотов, которые эффектно передают атмосферу американских фильмов ужасов конца 1970 – середины 1980-х годов. Сначала супруги думают, как не развестись, а через полчаса уже борются за физическое выживание самыми причудливыми способами.

Впрочем, некая абсурдность поведения героев тоже заимствована из ужастиков 1980-х, местами фильм буквально становится забавным. Но игра актеров – на высоте, динозавры – качественные и пугающие, декорации – достоверны до мелочей. А что еще нужно для самого ленивого и жаркого месяца лета, как не ретро-триллер с эффектными монстрами.

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