Енн Гетевей бореться з динозаврами: чим примітний фільм "Кінець Оук-стріт"

Цього тижня розпочався показ динамічного фантастичного трилера — "Кінець Оук-стріт". У головних ролях – Енн Гетевей та Юен Макгрегор. Режисер – Роберт Мітчелл ("Воно йде за тобою").

Трейлер фільму "Кінець Оук-стріт"

Про що фільм "Кінець Оук-стріт" 2026 року з Енн Гетевей

Події стрічки розгортаються на початку 1980-х років, і, судячи з перших кадрів, атмосферу легко сплутати з фільмом "Воно" або серіалом "Дивні дива". Компанія хлопчаків на велосипедах у передмісті для людей із "середнім" гаманцем. Недільні барбекю, тиха атмосфера американської провінції, прості люди, які мешкають у білосніжних будинках із трояндовими садами. Тут усі знають одне одного й часто ходять одне до одного в гості.

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Перші 20 хвилин фільму присвячені зануренню глядачів в атмосферу невеликих сімейних конфліктів та розміреного життя героїв в описаній вище обстановці.

Головні герої — подружжя Деніс і Грег (Енн Гетевей та Юен Макгрегор) — живуть "як усі", виховують сина та доньку підлітків і намагаються вирішувати типові для будь-якої середньостатистичної сім’ї проблеми: працевлаштування, освіта для дітей, криза у стосунках.

Грег підробляє доставкою піци, що дуже дратує Деніс, яка потай мріє про зовсім інший рівень життя. Вона пише книгу й носить рукопис на вичитку літній редакторці, яка живе по сусідству. Деніс пише книгу ночами. У ній вона розповідає, що мріє в якийсь момент кинути речі у валізу, яка у неї завжди стоїть за дверима, і грюкнути дверима свого нинішнього життя.

Однієї ночі під час сильного дощу передмістя засліплює яскравий спалах, і воно опиняється відрізаним від світла, води, засобів зв’язку та… інших доріг.

Тепер Оук-стріт — це просто район, ніби перенесений в іншу епоху. У той час, коли по Землі ходили динозаври.

Кінець Оук-стріт настає у прямому сенсі цього слова Фото: Warner Bros.

У динозаврів Мітчелла немає нічого від історичної романтики: вони просто пожирають усе підряд! Саме за таких обставин родині Платт доведеться вижити (або ні), а ще з'ясувати, як повернутися додому — у свій час.

В принципі, Роберт Мітчелл — відомий майстер у тому, щоб створити моторошне "десь там", зробити все, щоб ви це помітили, а потім довго чекали, яким саме виявиться це страшне відкриття. У "Кінці Оук-стріт" режисер застосував цей прийом на повну потужність. Ви довго будете гадати, чому ж затишне передмістя раптово опинилося відрізаним від усіх комунальних благ, і чому сусід, який щойно від'їхав на машині від будинку навпроти, повернувся через п'ять хвилин у істериці.

Американцям доводиться битися з динозаврами Фото: Warner Bros.

Енн Гетевей у ролі Деніс — просто чудова. Змучена нудним повсякденним життям талановита американка, яка відкинула всі свої здібності заради виснажливої рутини та обов’язків. Коли настає біда, вона швидко розуміє, що час для фантазій минув і потрібно боротися з динозаврами за своє життя та життя своєї родини.

Чоловік Деніс — Грег — досі вірить, що Бог їм допоможе, хоча й не знає, як саме Він це зробить. У цей момент глядачі розуміють, що вся "анатомія" родини Платт завжди трималася на плечах Деніс.

Енн Гетевей показала себе з найкращого боку Фото: Warner Bros.

Втім, на долю героя Юена Макгрегора випало чимало комічних епізодів, якими фільм просто рясніє.

Монстри у новому фільмі вийшли страхітливими. У картині багато моторошних сюжетних поворотів, які ефектно передають атмосферу американських фільмів жахів кінця 1970-х — середини 1980-х років. Спочатку подружжя розмірковує, як не розлучитися, а через півгодини вже бореться за фізичне виживання найхимернішими способами.

Втім, певна абсурдність поведінки героїв теж запозичена з фільмів жахів 1980-х, місцями сюжет буквально стає кумедним. Але гра акторів — на висоті, динозаври — якісні й моторошні, декорації — правдиві до дрібниць. А що ще потрібно для найлінивішого й найспекотнішого місяця літа, як не ретротрилер з ефектними монстрами.

Нагадаємо, що в Україні розпочався показ фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день".

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