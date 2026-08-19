Катерина Кузнецова и Вячеслав Довженко: какой получилась комедия "Поезд "Червона рута""

В украинский прокат выходит новая комедийная лента из трилогии о приключениях на железной дороге — "Поезд "Червона рута"". Картине предшествовали фильмы "Поезд в 31 декабря" и "Поезд в Рождество". В этот раз режиссером комедии выступил Алексей Есаков ("Песики"). Продюсер всей трилогии — Юрий Горбунов.

О чем фильм "Поезд "Червона рута"" 2026 с Катериной Кузнецовой

События двух предыдущих фильмов развивались в новогодние праздники. В этот раз героев кинопутешествия судьба сводит летом.

Многодетная мать Тамара (Катерина Кузнецова) едет забрать детей с отдыха, скрипач-романтик Юрий (Роман Луцкий) — на частное выступление в Днепр, а проводник Николай Иванович (Станислав Боклан) — герой, символически объединяющий трилогию, следует в санаторий в Прикарпатье, куда его настойчиво отправила дочь.

Трейлер фильма "Поезд "Червона рута""

Обслуживают пассажиров бессменные проводники Петрович и Павловна — герои Юрия Горбунова и Лилии Ребрик, к которым в этот раз присоединяется молодой проводник в стильных солнцезащитных очках Денис (Александр Рудинский).

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Станислав Боклан в этот раз появился в фильме в роли пассажира, а не проводника Фото: Кадр из фильма

Центральная сюжетная линия картины — борьба героев Вячеслава Довженко и Романа Луцкого за внимание очаровательной Тамары. Правда, один из героев хочет завоевать внимание девушки из пошлых соображений, а второй — из чистых и романтических.

Это яркое трио актеров удерживают интригу и создают событийный накал на протяжении всего сюжета. Эпизоды Довженко-Луцкий-Кузнецова получились эмоциональными и, по-хорошему, драматическими.

Катерина Кузнецова сыграла многодетную мать-одиночку Фото: Кадр из фильма

Кажется, Тамаре вообще не до кавалеров, ведь у нее в прошлом — не самый приятный бракоразводный процесс, а теперь она единолично несет ответственность за троих детей. Но скрипач Юрий влюбляется в прекрасную блондинку с первого взгляда и решает взять билет на одни поезд с ней, а совсем не в Днепр, где у него было запланировано выступление.

При этом герой Луцкого показан неисправимым романтиком. Он и аферисту деньги отдаст из жалости, и на благотворительность забросит последнее, что у него есть. Словом, он — из тех, каких "больше не делают".

Ему противостоит герой Довженко — руководитель филиала банка Вадим Вишневский, типичный жлобоватый региональный топ-менеджер невысоких моральных взглядов. Он женат, но не упускает возможность адюльтера во время путешествия.

В числе прочих ярких персонажей — проводник Денис (Рудинский). Он ведет себя вызывающе, чувствует превосходство над пассажирами и коллегами и всячески демонстрирует высокомерие, свойственное юношескому максимализму. Скажем прямо, Рудинскому очень подошел его персонаж. Во всяком случае, сыграл он его более чем достоверно.

Александр Рудинский отлично справился с ролью проводника Фото: Кадр из фильма

Небольшая роль досталась и Михаилу Хоме (DZIDZIO). Он сыграл мудрого машиниста поезда "Червона рута" в красивой форме ярко-красного цвета.

В конце зрителей ожидает камео культовых украинских музыкальных исполнителей: Александра Пономарева, Ирины Билык, Натальи Могилевской.

Напомним, какой получилась романтическая комедия "Всего одна ночь", события которой развиваются в декорациях антиутопии.

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