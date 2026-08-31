"Мятеж": рецензия на новый фильм с Джейсоном Стейтемом

На днях в украинских кинотеатрах стартовал показ нового боевика с Джейсоном Стейтемом. И, вроде бы, мы давно не ждем новостей от фильмов с этим иконическим героем боевиков, но в этот раз события сюжета "перекочевали" на грузовой корабль в открытое море, что добавило свежести.

Трейлер фильма "Мятеж"

О чем фильм "Мятеж" 2026 с Джейсоном Стейтемом

Итак, главный герой ленты – Коул Рид (Джейсон Стейтем) работает телохранителем и водителем влиятельного бизнесмена, которого убивают в первые несколько минут хронометража. В итоге все улики преступления указывают на самого Коула Рида. Теперь ему предстоит не просто всех наказать, а и доказать собственную невиновность.

Кадр из фильма "Мятеж"

Кадр из фильма "Мятеж"

Герой британского актера, по традиции, немногословен, суров, очень справедлив и не колеблется в принятии кардинальных решений в разрезе, кому жить, а кому — больше не зачем. Он снова борется за жизни несправедливо обездоленных. Правда, в этот раз все события разворачиваются на барже, капитан и команда которой работают на преступный синдикат.

Відео дня

Как и все предыдущие фильмы со Стейтемом, картина "Мятеж" — крепкий боевик с хорошо поставленными сценами единоборств и единственным главным героем. Все остальные персонажи, с обеих сторон по линии добра и зла, выполняют роли статистов в кадре, не более.

Сценарий не изобилует неожиданными поворотами, но их от фильмов с этим актером давно никто и не ждет. Зрители просто идут на очередной фильм с Джейсоном Стейтемом, прекрасно понимая, что они готовятся увидеть.

Эти картины — давно сродни клубу по интересам для поклонников жанра, а британский актер давно стал единственным и неоспоримым героем боевиков, сменив на посту Сильвестра Сталлоне и бывшего губернатора от штата Калифорния.

Джейсон Стейтем борется со злом на корабле

Стейтем разбрасывает плохих парней со скоростью несколько штук в минуту, попутно решая задачи перемещения по витиеватым коридорам грузового судна.

В общем, на суд зрителей представлен очередной фильм с актером – отцом боевиков эпохи, с которым никто даже не берется конкурировать по причине занятой ниши. Зрители давно идут не на сюжет или сложные сценарии, а на предсказуемую историю с понятными персонажами и безапелляционной победой добра над злом. Картина "Мятеж" — как раз такая.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, каким получился фильм "Конец Оук-стрит" с Энн Хэтэуэй в главной роли.

Также мы рассказывали, какой получилась история "Миньоны и монстры" 2026.