"Заколот": рецензія на новий фільм із Джейсоном Стейтемом

Днями в українських кінотеатрах розпочався показ нового бойовика з Джейсоном Стейтемом. І, здавалося б, ми вже давно не чекаємо новин про фільми з цим культовим героєм бойовиків, але цього разу події сюжету "перемістилися" на вантажне судно у відкритому морі, що додало свіжості.

Трейлер фільму "Заколот"

Про що фільм "Заколот" 2026 року з Джейсоном Стейтемом

Отже, головний герой фільму — Коул Рід (Джейсон Стейтем) — працює охоронцем і водієм впливового бізнесмена, якого вбивають у перші кілька хвилин фільму. У підсумку всі докази злочину вказують на самого Коула Ріда. Тепер йому доведеться не просто покарати всіх, а й довести власну невинність.

Кадр із фільму "Заколот"

Кадр із фільму "Заколот"

Герой британського актора, за традицією, небагатослівний, суворий, дуже справедливий і не вагається у прийнятті кардинальних рішень щодо того, кому жити, а кому — вже немає сенсу. Він знову бореться за життя несправедливо знедолених. Щоправда, цього разу всі події розгортаються на баржі, капітан і команда якої працюють на злочинний синдикат.

Відео дня

Як і всі попередні фільми зі Стейтемом, стрічка "Заколот" — потужний бойовик із добре зняті сценами єдиноборств та єдиним головним героєм. Усі інші персонажі, як з боку добра, так і з боку зла, виконують ролі статистів у кадрі, не більше.

Сценарій не рясніє несподіваними поворотами, але їх від фільмів із цим актором вже давно ніхто й не чекає. Глядачі просто йдуть на черговий фільм із Джейсоном Стейтемом, чудово розуміючи, що їх чекає.

Ці фільми вже давно нагадують клуб за інтересами для шанувальників цього жанру, а британський актор вже давно став єдиним і беззаперечним героєм бойовиків, замінивши на цій посаді Сільвестра Сталлоне та колишнього губернатора штату Каліфорнія.

Джейсон Стейтем бореться зі злом на кораблі

Стейтем розправляється з лиходіями зі швидкістю кілька штук на хвилину, водночас вирішуючи завдання переміщення по звивистих коридорах вантажного судна.

Загалом, на розсуд глядачів представлено черговий фільм із актором — "батьком бойовиків своєї епохи", з яким ніхто навіть не наважується конкурувати через те, що він займає свою нішу. Глядачі вже давно ходять не заради сюжету чи складних сценаріїв, а заради передбачуваної історії зі зрозумілими персонажами та безапеляційною перемогою добра над злом. Фільм "Заколот" — якраз такий.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, яким вийшов фільм "Кінець Оук-стріт" з Енн Гетевей у головній ролі.

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