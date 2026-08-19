Катерина Кузнєцова та В'ячеслав Довженко: якою вийшла комедія "Потяг "Червона рута""

Про що фільм "Потяг "Червона рута"" 2026 року з Катериною Кузнєцовою

Події двох попередніх фільмів розгорталися під час новорічних свят. Цього разу доля зводить героїв кіноподорожі влітку.

Багатодітна мати Тамара (Катерина Кузнєцова) їде забрати дітей з відпочинку, скрипаль-романтик Юрій (Роман Луцький) — на приватний виступ у Дніпро, а провідник Микола Іванович (Станіслав Боклан) — герой, який символічно об’єднує трилогію, — прямує до санаторію в Прикарпатті, куди його наполегливо відправила дочка.

Трейлер фільму "Потяг "Червона рута""

Пасажирів обслуговують незмінні провідники Петрович і Павлівна — герої Юрія Горбунова та Лілії Ребрик, до яких цього разу приєднується молодий провідник у стильних сонцезахисних окулярах Денис (Олександр Рудинський).

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Цього разу Станіслав Боклан з'явився у фільмі в ролі пасажира, а не провідника Фото: Кадр из фильма

Головна сюжетна лінія фільму — боротьба героїв В'ячеслава Довженка та Романа Луцького за увагу чарівної Тамари. Щоправда, один із героїв прагне завоювати увагу дівчини з вульгарних міркувань, а другий — з чистих і романтичних.

Це яскраве акторське тріо підтримує інтригу та створює напругу протягом усього сюжету. Епізоди з Довженком, Луцьким та Кузнєцовою вийшли емоційними та, у хорошому сенсі, драматичними.

Катерина Кузнєцова зіграла багатодітну матір-одиначку Фото: Кадр из фильма

Здається, Тамарі взагалі не до кавалерів, адже в її минулому — не найприємніший процес розлучення, а тепер вона самотужки несе відповідальність за трьох дітей. Але скрипаль Юрій закохується в прекрасну блондинку з першого погляду і вирішує купити квиток на поїзд, щоб поїхати з нею, а зовсім не до Дніпра, де у нього був запланований виступ.

При цьому герой Луцького зображений як невиправний романтик. Він і аферисту гроші віддасть з жалю, і на благодійність пожертвує останнє, що в нього є. Одним словом, він — з тих, яких "більше не роблять".

Йому протистоїть герой Довженка — керівник філії банку Вадим Вишневський, типовий вульгарний регіональний топ-менеджер з невисокими моральними принципами. Він одружений, але не пропускає нагоди для зради під час подорожі.

Серед інших яскравих персонажів — провідник Денис (Рудинський). Він поводиться зухвало, відчуває свою перевагу над пасажирами та колегами й усіляко демонструє зарозумілість, властиву юнацькому максималізму. Скажемо прямо, Рудинському дуже підійшов його персонаж. Принаймні, він зіграв його більш ніж переконливо.

Олександр Рудинський чудово впорався з роллю провідника Фото: Кадр из фильма

Невелику роль отримав і Михайло Хома (DZIDZIO). Він зіграв мудрого машиніста поїзда "Червона рута" у гарній формі яскраво-червоного кольору.

Наприкінці на глядачів чекає камео культових українських музичних виконавців: Олександра Пономарьова, Ірини Білик, Наталії Могилевської.

Нагадаємо, якою вийшла романтична комедія "Лише одна ніч", події якої розгортаються на тлі антиутопії.

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